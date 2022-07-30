MIRROR演唱會︱霍啟剛稱調查到底　提醒主辦處理經合約退飛安排

由香港電影製作發行協會主辦的《2022粵港澳大灣區國際電影營銷證書課程》於今日（30日）舉行培訓課程的記者會，協會理事長黃百鳴攜立法會議員霍啟剛一同出席活動，向公眾介紹課程。黃百鳴於會上表示，課程是全國首次跨境影視製作及發行的證書課程，並有多名業內人士義務擔任導師，包括黃百鳴、施南生、莊澄、曾志偉等，希望藉課程促進大灣區的年輕人合作並發展七千萬人的粵語電影市場。

香港電影製作發行協會理事長黃百鳴先生（左）及香港立法會議員霍啟剛主持《2022粵港澳大灣區國際電影營銷證書課程》的記者會。（葉志明 攝）

霍啟剛在會上表示自己非常關注年輕人在藝文界向上流動的發展，希望可以透過課程令有意入行的年輕人能夠擴闊視野、促進彼此的了解，並能夠對電影發行有所了解、掌握市場策劃等實用技巧。

立法會議員霍啟剛於發言時表示，自己十分關心年輕人於藝文界的發展及向上流動的機會。（葉志明 攝）

作為體育演藝文化及出版界功能界議員，霍啟剛就日前人氣男子組合MIRROR於紅館內舉行的演唱會發生的意外，當晚已即時提出，要取消餘下所有場次。今日，霍啟剛先對傷者表示最深切慰問：「現階段最重要的是兩位傷者，猶其是阿Mo的健康及康復之路。知道已經安排阿Mo的家人盡快可以探訪，我自己亦會在接下來的時間繼續跟進、關心他的家人探望的安排是否順暢。」他亦指：「了解到傷者現在正處於危殆的情況，所以亦希望大家一齊集氣支持傷者。」

霍啟剛於接受訪問時表示關注傷者的健康及康復之路，並呼籲大家一齊集氣支持傷者。（葉志明 攝）

霍啟剛指事件非常嚴重，同時亦表示：「我必須重申，演藝及舞台業界對安全非常重視，從業員非常專業，事件亦一定要調查到底，找出哪一個環節出現問題。」而他亦續指：「我自己作為業界的議員，會聯絡業界的朋友，成立委員會，與政府溝通並提出改進建議。」

霍啟剛亦指，如果可能，盡量避免意外短片繼續傳播。（葉志明 攝）

對於主辦法決定中止演唱會的進行，霍啟剛提醒：「有關退票的事宜，相信購票的觀眾在退票手續上的問題應該不大，然而知道有觀眾是透過購買產品或電訊合約獲得門票，希望主辦方主動聯絡，處理退票的事宜，我亦會繼續關注、保持溝通。」對於意外的片段在網上流傳，霍啟剛亦指自己有收到影片，他表示：「如果可能，希望短片能夠避免繼續傳播，以免影響觀者的心情。」