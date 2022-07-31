Ana de Armas神還原瑪麗蓮夢露　大膽重現一代性感女神悲慘生平

由Ana de Armas主演的Netflix原創電影《Blonde》大膽重現了荷里活傳奇性感巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的一生，在電影中揭開她不為人知的經歷。在Netflix日前公開了在最新預告中，看到更多Ana de Armas飾演瑪麗蓮夢露的造型，當中更有不少悲慘畫面。

由Ana de Armas主演的Netflix原創電影《Blonde》即將於9月28日上架。（劇集海報）

《Blonde》改編自Joyce Carol Oates於 2000 年出版的暢銷小說，由《破案神探》（Mindhunter）導演Andrew Dominik自編自導。故事從Norma Jeane（即瑪麗蓮夢露本名）成長動盪童年開始，並詳細講述成為明星後所經歷的感情瓜葛，以模糊現實與虛構界線的敘事手法，嘗試探尋她公眾形象與私下自我之間越來越嚴重的割裂。

《Blonde》改編自Joyce Carol Oates於 2000 年出版的暢銷小說。（劇照）

電影講述瑪麗蓮夢露的一生。（劇照）

電影被列為NC-17，即17歲及以下觀眾不得觀賞，是比R級更大膽、僅次於成人電影X級的級數，而這類電影經常有清楚的性愛場面、大量的吸毒或暴力鏡頭以及髒話等，因此僅適合成人觀賞。

電影中會有不少關於性的場面。（預告畫面）

Ana de Armas透露《Blonde》是拍攝過情緒最繃緊的作品。（預告畫面）

對於飾演瑪麗蓮夢露，Ana de Armas早前在訪問中表示作為一個演員，《Blonde》是拍攝過情緒最繃緊的作品：「我花了一年的時間準備，做研究、學習口音，還有你能想到的每件事。在幾個月的時間裡，我讀了很多資料，也跟導演好好聊過，才準備好開始拍攝。三個月毫不間斷地拍攝，真的是很瘋狂的行程。」