明日戰記｜古天樂炎夏拍攝用特別方法降溫　劉青雲笑罵：黐線！

吳炫輝執導，古天樂監製兼主演，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以張家輝友情客串的香港首部科幻電影《明日戰記》，將於8月25日正式上映，片方今日（1日）釋出終極海報，甚有大戰逼近的感覺。

《明日戰記》的終極被海報甚有大戰逼近的感覺。（電影海報）

古天樂憶述穿着裝甲的苦況：「拍攝《明日戰記》的確辛苦，身上的動力裝甲超過三十三磅，而且有很多動作戲及正值炎熱天氣，印象最深是首次着上裝甲時，每次都要花半小時以上，即便熟練後都需時十五分鐘。」而劉青雲就表示：「必須要非常有動力才能穿上這套動力裝甲，身體會經常感到很重，很多時拍攝完都要做很多伸展運動。」拍攝時古仔和青雲不能隨意卸甲，而為了捉緊拍攝進度又不能隨心去洗手間，相當辛苦。

古天樂表示身穿裝甲拍攝，要靠3部冷氣降溫。（劇照）

由於拍攝時正值炎夏，加上穿著又厚又侷促的戲服，體感溫度高達40度絶不誇張，每天近乎中暑邊緣，古仔有自己特別的降溫方法：「很記得當時在片場有三部冷氣，分別有三條喉對着我，青雲望着我便說：『你都黐線！這樣子來降溫。』所以大家應該能幻想到車中又焗、環境又狹窄、雲台又不停在移動，不能除衫、不能去洗手間的感覺有多麼的特別，是我從影以來從未有過的體驗。」

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雖然動力裝甲又重又焗身，但其實花了不少心機去設計，由曾參與過荷里活電影的本地概念設計師打造，導演吳炫輝表示：「單是頭盔已多達200個組件，裝甲最大的難處在於需要讓演員着上身外更能自如活動。」因此整個團隊都花費了巨大心機來製成這套動力裝甲。