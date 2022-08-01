She-Hulk｜盤點預告10個驚喜彩蛋　神秘英雄現身擴展MCU未來動向

Marvel繼續以劇集形式開發MCU第四階段，繼《月光騎士》（MoonKnight）及《驚奇少女》（Ms. Marvel）後，《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）即將於8月17日上架。日前發布的最新預告和訪問花絮，除了有《奇異博士》的「Wong」之外，還有一位久未露面的超級英雄神秘登場！以下就為大家整理10個彩蛋。



《變形女俠：律政英雌》即將於8月17日上架。（Disney+）

《變形女俠：律政英雌》講述變形俠醫（Hulk）的表妹Jennifer Walters在表哥的幫助下激發潛能，化身綠色巨人變形女俠。珍妮花原本是一位三十出頭、單身、而且絕頂聰明的律師，並專門負責處理有關超人類的案件。但自從她變身成一位六呎七吋的超能女俠後，生活便開始便得複雜。

Jennifer變後擁有6呎7吋高及超能力。（預告畫面）

She-Hulk背景

在原著漫畫中，主角Jennifer Walters是變形俠醫（Bruce Banner）的表妹，被幫派刺殺受傷，Banner迫不得已為她緊急輸血。由於Banner的血液帶有伽瑪射線，間接讓Jennifer擁有「變形俠醫」的能力，但與表哥不同，Jennifer在變身後能保持原有意識，外觀除了變成長頭髮及增高至六呎七吋外，沒有大分別。

Jennifer是Banner的表妹。（預告畫面）

Spandex彈性纖維褲

Banner問Jennifer誰是她的好朋友時，指出Spandex彈性纖維褲才是最佳好友。而在MCU入面，Banner其實是《復仇者聯盟》後才有彈性褲，不過大家一直都不知道究竟是誰發明這條褲。不過Stan Lee生前曾在受訪時證實，彈性褲是由Banner及神奇先生（Mister Fantastic）Reed Richards一同發明。

Banner向Jennifer推薦Spandex的好處。（預告畫面）

Leap-Frog

稱為「Leap-Frog」的彈跳設備於本劇登場，在最新預告中，能看到雙腳擁飛行的噴射裝置。不過暫時還未知道穿上綠色設備的是反派Vincent Patilio，還是他的兒子Eugene，要等待劇集正式播出才知道。

「Leap-Frog」首次亮相。（預告畫面）

Kyle Higman

Jennifer是專門負責處理有關超人類案件的律師，而其中一位擁有超能力的客戶衝破落地玻璃一躍而下時，降落在一輛保安車旁。車輛印有「Higman Security」的字眼，是劇組特別向劇集美術Kyle Higman致敬。Higman曾參與《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《驚奇隊長》（Captain Marvel）的美術工作。

「Higman Security」的字眼，是劇組特別向劇集美術Kyle Higman致敬。（預告畫面）

Wong

在MCU第四階段中客串指數極高的Wong再次在劇中現身，不過今次他提到大家即將面新的危機，因此前來尋求Jennifer的幫助。另外，他亦提到《奇異博士2》中的關鍵「維山帝之書」（Book of the Vishanti）。

Matador & Man-Bull

預告中能看到造型獨特的超能力者，包括是《夜魔俠》（Daredevil）漫畫中的反派Matador及Man-Bull，兩人的造型與鬥牛勇士及牛頭人相似。Matador首次登場是在1964年《夜魔俠》第5期漫畫，而Man-Bull就在第78期漫畫中現身。

律師事務所的漫畫櫃

在Jennifer工作的律師事務所，其中一個書櫃擺滿了漫畫。這源自原著漫畫劇情，在早期的MCU中，專門為超級英雄辯護的律師都會以這些記錄了事跡的漫畫作為呈堂證供。

專門為超級英雄辯護的律師都會以這些記錄了事跡的漫畫作為呈堂證供。（預告畫面）

復仇者聯盟

Hulk一拳打飛Jennifer的一幕，其實是向《復仇者聯盟》中Hulk打飛雷神（Thor）的情節致敬。

夜魔俠登場

預告最後一幕出現的神秘人穿上了紅黑色戰衣，雙手拿著雙棍現身的夜魔俠（Daredevil），繼在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）以律師身份現身後再次亮相。另外，Marvel日前宣布即將於2024年推出夜魔俠的劇集，正式回歸MCU。今次有夜魔俠加入，相信未來會繼續擴展街頭英雄的動向。

打破四面牆直接與觀眾對話

She-Hulk的特別之處是，擁有打破四面牆直接與觀眾對話的特色。雖然死侍（Deadpool）是觀眾首位超級英雄以這個形式亮相，但其實She-Hulk在漫畫中比死侍更早打破四面牆的先例。