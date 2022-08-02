《飯戲攻心》王菀之組「飯團」撐場　不忍見子華激瘦︰要多吃飯呀

中秋慶團圓電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，將於今年9月中秋上映，戲中大佬子華神備受眾人尊重及愛戴，其主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，《飯戲攻心》的一眾兄弟姊妹便搵隊，齊齊捧場兼為大佬打氣，可見他們感情要好。

當晚阿姐汪明荃都有到後台合照，還有張繼聰帶同老婆謝安琪。（官方相片）

《飯戲攻心》的二佬張繼聰帶同太太謝安琪、Stephy、王菀之到場欣賞舞台劇及到後台探班。汪明荃都有前來捧場並在後台偶遇眾人，場面十分熱鬧，一同拍照留念。子華完成當晚演出，返到後台與眾人相聚。《飯戲攻心》團隊就為大佬子華送上花籃、花束以及極具香港特色的小巴路線牌，寫着「最佳大佬」的名牌給子華留念。

幾位「飯團」，準備好鮮花同名牌到後台送給子華。（官方相片）

對於「家人」誠意到場支持，子華表示感激之餘更趁機大讚阿聰及Stephy，他說：「你們新歌MV《叉叉叉Love Song》非常之好。」更講到早前亦有留意到Ivana的宣傳歌 《狠愛狠愛你》MV，大讚出色。

「最佳大佬」當之無愧。（官方相片）

子華現時正為舞台劇落力演出，有指《飯戲攻心》的劇情起承轉合充滿舞台感，被問到會否將這電影搬到舞台 ，子華率先爆料回應：「聽聞正在籌辦舞台劇中。」再講到會否原班人馬演出時，非常愛錫大佬的阿聰搶先表示：「我們要看大佬的意願，不過先讓大佬完成今次舞台劇後好好休息一下才決定吧。」眼利的Stephy就觀察到子華消瘦了，在旁的Ivana即提醒子華: 「一定要多吃飯呀！」子華轉數十分快地笑說：「我真係日日都《飯戲攻心》㗎！」

子華透露《飯戲攻心》正籌備緊舞台劇版。（官方相片）

暖男子華離開現場時都不忘照顧在門外苦候多時的粉絲們，跟粉絲閒聊大送福利，力撐子華的粉絲們非常希望把握每次見偶像的機會，連番追問《飯戲攻心》的謝票場和首映，子華一一回應：「應該會去謝票，首映必定會出席，多謝大家。」