《明日戰記》場景注入香港元素　導演吳炫輝︰天色變化都要考慮

由天下一電影製作，古天樂、劉青雲、劉嘉玲領銜主演，吳炫輝執導的科幻大製作《明日戰記》，香港將於8月25日公映。電影率先在《第四十六屆香港國際電影節》作開幕電影放映，昨日（1/8）開賣便火速售罄，可見是全城期待之作。

導演吳炫輝在製作特輯中，為大家解說當中細節。（《明日戰記》影片截圖）

作為總監製兼領銜主演的古天樂，本身已是一位資深科幻及機甲迷，對電影呈現的CG效果，要求極為嚴謹，而在製作特輯CG篇中，導演吳炫輝便跟大家細談戲中高速公路大戰一幕，如何仔細呈現。《明日戰記》首遇的難題是很多畫面都是發生在虛構世界，要由冇到有地創作一個畫面，是相當吃力。吳炫輝︰「做開特技的朋友都知，全CG其實好吃力，要面對很多問題。去到後期工作，差不多是將所有資訊重新整理一次，每場戲都要產生一些新東西，又要用上新軟件，其實非常困難。」

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香港街道為藍本

在《明日戰記》預告中，大家會見到古天樂、劉青雲在高速公路上，與一眾機械人大戰，觀眾看到已覺嘆為觀止，水準直逼荷里活級數。最令人津津樂道是當中滲有淡淡的香港特色，事實在創作時，導演吳炫輝正正就用上香港實景街道作藍本去呈現出這個虛擬世界。「製作這場公路戲前，先要問到底條公路要創作幾長呢？要有齊直路轉彎轉左上橋落橋等場面，最好有一條真實公路供拍攝參考，最後用上東區走廊、九龍繞道來回、將兩種道路合拼。」

古天樂身為科幻迷，對畫面呈現的質素非常重視。（《明日戰記》影片截圖）

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日光變化要細心呈現

隨後按畫面行車速度作實時計算，發現差不多要開到去青馬大橋，就是全片所需的路程，所以大家見到的畫面，極具香港特色。除此之外，吳炫輝亦希望大家留意路旁的大廈轉變，還有天色變化。「中間途經的大廈，其實一路都在變，連天氣都在轉變。雖然觀眾未必發現，其實場戲講緊就落雨，於是一開始是有日光，去到中段雨雲開始出現，地上的影由硬影變成柔化，亦多了雲層，整個由日光變陰天的過程，連帶裝甲車車身的顏色都要重製，不單是直接轉色便何，要跟環境轉變。」

除此之外，以把Web2影視娛樂與Web3世界融合為宗旨的OneCool Collective早前亦與由《明日戰記》導演吳炫輝所創立，主打視覺及電腦特效的Fatface工作室合辦了一次電腦特效Workshop，參與者為OneCool Collective 社群中的EXOSUIT設計比賽勝出者及香港知專設計學院動畫及視覺系的學生。