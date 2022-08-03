安芭赫德被酒樽插下體另有內情？　尊尼特普被爆疑患性功能障礙

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司雖然已完結近兩個月，陪審團一致宣判女方敗訴。不過後續發展仍受外界關注，繼安芭不滿判決而上訴，尊尼再上訴展開反擊，日前雙方誹謗官司的秘密文件亦曝光，竟然爆出超驚人內幕！



陪審團一致裁定尊尼勝訴。（CFP）

安芭與尊尼談判破裂，正式宣布上訴。（視覺中國）

綜合外媒報道，指美國新聞網站《The Daily Beast》透露獲得6000多頁的絕密法庭文件，當中發現尊尼特普曾試圖公開安芭的私密照作證據，並指安芭曾做過脫衣舞女郎兼伴遊，消息震驚全球。

安芭赫德不時在IG上載性感照。（IG圖片）

據媒體獲得的文件指出，安芭的律師聲稱尊尼患有性功能障礙，因此個人藥單中有治療相關疾病的藥物，不過由於有性功能障礙的關係，當尊尼跟安芭發生性行為時，疑似無法勃起，因而對安芭生氣，繼而發生「酒樽插下體」的性侵事件。

尊尼特普官司再爆更多驚人內幕 遭安芭赫德指控：用酒樽插我

安芭指2015年曾遭尊尼禁錮三日，被對方以酒樽插傷，當時二人在媒體面前仍表現得十分恩愛。（Getty Images）

另外，文件內容亦提及安芭律師反駁尊尼一方的證據，指尊尼不恰當地試圖引入無關個人事務的證據，包括安芭的私密照、安芭跟家姐Whitney過去的戀情、Whitney的真人騷影片及安芭在遇上尊尼前曾是一名脫衣舞或艷舞女郎。而尊尼卻試圖輕率及帶惡意地暗示安芭是一名伴遊。密封的法庭文件以外曝光竟然爆出大量黑材料，但這些知識雙方提供的證供，暫時無法確定證據的真實性。