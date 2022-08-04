殺手列車｜獨家專訪導演大衛雷奇　奉林嶺東為恩師：佢教曉我拍戲

荷里活電影《殺手列車》（Bullet Train）今日（4日）上映，《香港01》獨家專訪導演大衛雷奇（David Leitch），除了談談拍戲的趣事，亦提到他視已故香港導演林嶺東為恩師，兩人多年前曾合作，當時大衛雷奇還未當上導演，在對方身上學會執導技巧。

大衛雷奇接受《香港01》獨家專訪。

今時今日的大衛雷奇已經是獨當一面的動作片導演，手下有《殺神John Wick》、《死侍2》及《原子殺姬》（Atomic Blonde）等作品，其實他本身是特技演出身，亦有出任副導演及動作導演，曾為畢彼特（Brad Pitt）及尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）擔任替身。

《殺手列車》有大量動作場面，香港觀眾或會從中看到港產動作片的味道，跟大衛雷奇談起港產片，他自認是成龍的忠實勇躉：「他是動作場面的代表人物，也是我設計動作場面時的目標，他是個很聰明的人，很喜歡他的創作。」大衛雷奇亦提起林嶺東，曾與他合作過兩部電影：「他是我其中一位恩師，他教曉我很多有關拍戲的事。」

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相隔多年再同畢彼特合作，大衛雷奇表示對方一直是他的男主角首選：「我唔知有咩原因說服到佢，佢揀自己想拍嘅電影，我同佢都睇到劇本有好多有意思嘅地方，拍攝過程好有趣。」大衛雷奇曾五度為畢彼特擔任替身，現在他升呢當上導演，感覺像身份互換：「當我是替身是，我在支援演員去建立角色，20年後我們再次合作，而我成為了導演，他為我的電影去建立角色，成件事好美好」。