余家安逝世｜三度奪金像獎最佳服裝造型　張國榮梅豔芳御用造型師

香港著名美術指導及服裝造型師余家安先生，於今晨（6/8）傳出不幸離世消息，事件經其徒弟證實，隨後跟余生合作無間的導演徐克及其他演員，均有出文悼念這位一代美指。



香港著名美術指導及服裝造型師余家安先生，於今晨（6/8）傳出不幸離世消息。（影片截圖）

余家安為人一直低調，家人亦按其意願，身後事盡量低調處理。余家安生前也是張國榮和梅豔芳的御用造型師，同時亦主力在電影界發展，擔任多部電影的美術指導及服裝造型，先後憑《笑傲江湖II東方不敗》（1993年）、《狄仁傑之通天帝國》（2011年）及《西遊伏妖篇》（2018年）三度獲金像獎最佳服裝造型設計獎。

點擊睇三部得獎作

余家安為香港著名美術指導，生前作品包括︰《半生緣》、《玻璃之城》、《鍾無豔》、《西遊‧降魔篇》、《狄仁傑之神都龍王》、《盲探》等。其中單計金像獎最佳服裝造型設計一項，便先後19次入圍，勇奪3屆。其中2018年第三十七屆，便分別以《西遊‧伏妖篇》、《悟空傳》及《追龍》同時入圍競逐。而剛舉行的第四十屆金像獎，獲14項提名的《智齒》的服裝造型亦是出自他手。

電影《玻璃之城》，服裝造型都是余家安作品。(《玻璃之城》劇照)

3個金像獎中，《狄仁傑之通天帝國》及《西遊伏妖篇》都是徐克的執導作，摯友離世徐克亦發表悼念：「余家安老師，多年戰友，如今惜別不捨，感謝多年照顧，願在天之靈安息。」

當年憑《西遊伏妖篇》贏得獎項，但向來低調的未有出席領獎。(影片截圖)