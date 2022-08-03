羅啟銳逝世｜場刊見《歲月神偷》鞋舖原型 張婉婷悼詞︰生命靜止
撰文：陳穎思
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著名導演羅啟銳，上月初因突發性心臟病離世，終年69歲。喪禮今日（3日）假循道衛理聯合教會國際禮拜堂舉行。羅導生前摯愛兼好拍檔張婉婷所撰的悼詞收錄於場刊中，她提到一開始接受不了羅的離去，一天一夜不吃不喝，後來想通了，才覺得「你在天上，我在人間，大家繼續好好的活下去」。
羅啟銳追思會｜摯愛張婉婷親自打點 洪金寶鍾楚紅杜琪峯最後道別
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全文如下：
親愛的啟鋭
在那個狂風暴雨的午後，你猝然走了⋯
大半生的相依，你就像陽光和清水，一切都那麼理所當然！
沒有了陽光和清水，如何活下去啊？
隨後一天一夜，我呆坐在那裡，不吃不喝，生命靜止了⋯⋯
忽然我想起，你會否餓了？於是到廚房把那天原本在準備給你的晚餐，煮了，把枱開了，擺放了你的位置，我也坐回原位，就這樣，又呆坐了一段時間。
突然，我聽到你的聲音，在某個角落裡⋯你畢竟還在啊！我狂喜地到處尋覓，原來電視正在播放你的生平⋯嘩⋯是否誇張了一點？有沒有如此威武啊？他們真的這樣想嗎？冷靜，這可能是對逝者的寬容！無論如何，我真替你高興，你的一生，似乎沒有白活啊！在熒幕上看起來，繽紛多彩！雖然在現實生活裡，我們都沒有察覺！
不管了⋯反正你説：銀河裡才是你靈魂的徜徉地⋯
然後，在你光影的陪伴下，我把飯吃了，把臉洗了！從此，你在天上，我在人間，大家繼續好好的活下去⋯
Till we meet again…
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羅啟銳追思會紀念場刊
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