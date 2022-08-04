《殺手列車》導演睇中賴恩高斯寧　打造殺神John Wick版賞金獵人

新近上映的電影《殺手列車》由David Leitch執導。（imdb）

新近上映的動作電影《殺手列車》（Bullet Train）的導演David Leitch繼打造畢彼特（Brad Pitt）成為一位久休復出的殺手，盲打誤撞地在東京開往京都的子彈列車遇上殺人陰謀後，睇中另一位荷里活魅力男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling），作為新作《The Fall Guy》的男主角。

賴恩高斯寧曾經飾演不少殺手及黑白雙重身份的角色。（《灰影人》電影劇照）

David Leitch在監製《殺神John Wick》（John Wick）系列的首三部曲後，不斷推出以殺手為題材的動作電影，作品如《原子殺姬》（Atomic Blonde）、《死侍2》（Deadpool 2）及《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious：Hobbs and Shaw）均十分賣座。

+ 1

據外媒報道，David Leitch在宣傳《殺手列車》時透露，新作《The Fall Guy》將講述由賴恩高斯寧飾演的主角，表面是一位荷里活特技演員，實質上是一位賞金獵人，並捲入連串風波，電影將於今年十月開拍。按照導演的風格，相信角色將會融合《殺神John Wick》與《原子殺姬》的地下世界觀，藉此打造日夜雙重身份的角色，觀眾亦可期待導演在《The Fall Guy》裡將槍戰、武打的動作場面再度昇華。

賴恩高斯寧銀幕形象多變，除代表作《星聲夢裡人》外，亦曾經在不少動作片中演出。（《罪無赦》電影劇照）

賴恩高斯寧過去曾於《極速罪駕》（Drive）裡飾演相類的角色，日間為荷里活特技車手演員，晚上則化身為協助逃亡的車手；而Netflix的新作《灰影人》（The Gray Man）中，賴恩高斯寧夥拍基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演身為前中情局特務的殺手，電影於上月在Neflix串流平台上映，並獲得相當好評。