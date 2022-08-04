Marvel︱趙婷證實冧莊拍《永恆族2》　有望成五六階段最高質作品

《永恆族》將會推出續集。《永恆族》電影海報。（imdb）

早前Marvel於聖地牙哥的漫畫博覽會上，宣布未來三年第五、六階段的電影及劇集的上映時間表，除了開發不少新超級英雄人物外，亦會延續第三、四階段推出電影作品。其中，由奧斯卡最佳導演得主趙婷（Chloé Zhao）執導的《永恆族》亦將會拍攝續集，預計將會擴大MCU（漫威電影宇宙）的外太空世界，並揭曉片尾彩蛋透露天神族成員Eros（Harry Styles飾演）與Thanos的「兄弟」關係。

《永恆族》的片尾彩蛋介紹了Eros，並稱他為Thanos的兄弟，為續作留下了令人極為期待的伏線。（imdb）

據外媒報道，演出《永恆族》片尾彩蛋的其中一位演員Patton Oswalt在電視訪問中洩露了口風，指Marvel已經宣布《永恆族》續集的開拍，而趙婷將會繼續執導。《永恆族》並非MCU第四階段最受歡迎的電影作品，除永恆族人物較其他超級英雄冷門外，趙婷的史詩拍攝風格亦未必令Marvel的影迷受落。

《永恆族2》證實將會繼續由奧斯卡最佳導演得主趙婷執導。（Getty Images）

然而在趙婷的鏡頭下，永恆族的超級英雄具有廣闊的光譜，起用不同種族的演員，亦推出了首位同性戀及先天傷殘的超級英雄角色，具有突破性的意義。同時趙婷亦在Marvel一貫的高新科技式裝備與超能力外，建立具有圖騰特色、融合人類文化藝術元素的風格，令超能力的視覺效果超越既有的想像，自成一格。趙婷所執導的《永恆族》是MCU裡難得的高質誠意之作，而她「冧莊」續集亦證明Marvel對她所開創的路線與風格的認同，相信《永恆族2》將會突破前作，有望成為第五、六階段裡質素最高的電影作品。