明日戰記︱劉青雲佩服創新嘗試　古天樂：CG鏡頭量挑戰亞洲電影

由天下一電影製作，古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串，全城期待的香港首部科幻電影鉅獻《明日戰記》將於8月25日香港盛大上映。電影上映在即，身為總監製古仔及一眾主演，急不及待的跟大家分享《明日戰記》製作過程，讓大家未入場已全面感受到電影的台前幕後製作氣氛。

《明日戰記》由古天樂、劉青雲及劉嘉玲等一眾重量級巨星主演。（《明日戰記》電影花絮照）

一眾台前幕後於幕後特輯中透露這部香港有史以來，最具份量、最認真製作、擁有最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影《明日戰記》，古仔強調：「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片，其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目，這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。」

總監製古天樂在主演電影的同事，亦需要監督製作部分的工作。（《明日戰記》幕後花絮照）

由於是空前大製作，團隊在前期先製作動畫，讓拍攝團隊及演員參考， 古仔表示：「我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」作為導演吳炫輝也認同說：「前期動畫是文字劇本不能表達，雖然很多場景都是特效處理，其實現場都搭建很多景，讓演員跑得、走得。」

《明日戰記》不論場景、服裝及拍攝均非常細緻認真。（《明日戰記》幕後花絮照）

古仔深切的體會道：「這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面，差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷里活』。藉着這部戲，讓香港往後不單止是有某幾種題材，可以拍一些天馬行空的戲或科幻片，都可以做到出來。」而編劇劉浩良也心中有「數」的說：「這個故事算破了紀錄，除了機械人設計前期準備了3年，拍完這部還最少再做兩年的後期製作，面對這個故事將會是6年。」

《明日戰記》的製作規模空前所未見，是香港電影史上CG鏡頭最多的作品。（《明日戰記》幕後花絮照）

要成就一齣高質素驚世鉅著電影，要投入時間、資源、人才，主演劉青雲跟古仔行動一致謂：「我很認同古仔說，始終要有嘗試去做，我覺得我們是有能力去做這事情。」向來很有審美眼光的劉嘉玲說：「我很鍾意這部戲的美術，我覺得很科幻、很未來、好有型。」