緣路山旮旯影評︱勇追女神覓真愛　給「香港真係好靚」的小品情書

由香港純本地製作的獨立電影《緣路山旮旯》，從戲名便知道將愛情與地理距離結合，以情侶於香港本地「Long D」（遠距離戀愛）為主題。電影的演員陣容「以一打五」，由岑珈其首次擔正做男主角，與蘇麗珊、張紋嘉、梁雍婷、陳漢娜及余香凝五位女主角發展出五條感情線，無獨有偶，五位女主角散居於香港五個山旮旯地方，令主角阿厚（岑珈其 飾）一年內走遍香港五大角落，尋覓屬於自己的真愛。

岑珈其「以一打五」，一個小毒毒勇追五個女神級港女。(《緣路山旮旯》電影海報)

作為愛情電影的男主角，阿厚「一不高大、二不靚仔」，與五位外形亮麗的女主角似乎並非觀眾眼中最相襯的公主王子。外形與性格看似是阿厚的弱點，然而正正成為他最具吸引力的地方，正因為忠厚老實型的男生在香港幾乎絕種，五位女神見盡「花弗靚仔」的男生後，對阿厚的單純與怕丑，自然感到難得。

余香凝在戲中的角色拍拖次數甚多，見盡各式各樣的男生。（《緣路山旮旯》電影劇照）

《緣路山旮旯》五位女主角，在戲裡個性含蓄內斂的蘇麗珊；心態純真浪漫的張紋嘉；對人生規劃清晰、自信剛烈的梁雍婷；醉心文藝、清新脫俗的陳漢娜以及「麻甩男仔頭」的余香凝，分別代表了五種香港女生的特質。阿厚雖然最後與其中一位女神修成正果，然而過程間，觀眾似乎亦有份參與在阿厚的「遙距愛程補習班」之中，亦相信不論劇情結局如何，觀眾也會找到一位讓自己傾心的女主角。

五位女生，五種不同的美。同樣五個居住地，五種生活方式，亦代表香港五種不同的美。（《緣路山旮旯》電影劇照）

電影切實地走過劇情設定的六個山旮旯地方，進行了實景拍攝，記錄了香港的自然環境及生活模式，而且採用了傾向寫實的方式進行拍攝，並沒有過度渲染，似一部「走濾鏡」的本土旅遊日誌，不論是梅子林與鹿頸的山林河塘，下白泥魔幻時刻的天色幻化，抑或石澳長洲的離島風光，均被寫實地記錄，作為一封「香港真係好靚」的情書。

電影於香港不同地方取景，組成了一封「香港真係好靚」的情書。（《緣路山旮旯》電影劇照）

在人與自然之外，《緣路山旮旯》亦客觀地描述科技與人工智能對日常生活的參與，更以「外賣仔app」作為電影的旁白，貫穿整部作品。電影不但利用人工智能的導航功能向觀眾闡釋「距離」的槪念，亦玩味地透過人工智能對人類的「了解」，幽默地呈現不少人性的怪誕及奇想。導演黃浩然對科技與人工智能滲透日常生活的觀察，早已透過上一部作品《逆向誘拐》展示，並強調科技已經成為現代人無法分割的一部分，所以亦寫實地注入電影的劇情中。