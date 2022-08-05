塔倫天奴開腔評《壯志凌雲：獨行俠》　有讚冇彈：屬罕有電影奇觀

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）近日與名作《危險人物》（Pulp Fiction）的編劇Roger Avary一同出席外國網台節目，在節目上罕有開腔評論新近上映的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）。

昆頓塔倫天奴打破慣例，罕有開腔盛讚《壯志凌雲：獨行俠》。（Getty Images）

塔倫天奴指：「我非常熱愛《壯志凌雲：獨行俠》！我在戲院中便覺得這部電影十分神奇，並提供了一個真正的電影奇觀。我曾經以為自己再也無法經歷這個久違的感受，再也看不到如此奇觀，極之神奇！我熱愛當年的《壯志凌雲》（Top Gun），當時導演Tony Scott非常盡力，電影的視覺效果堪稱完美，每一格都明顯落足心機。我亦十分認同續作中，導演與湯告魯斯（Tom Cruise）在製作上的每一個決定。」

在昆頓塔倫天奴成為導演及編劇前，曾經在居住地的影碟租貸店鋪工作，他當年經常看電影及評論電影，令他對電影有極其獨到的觀點，並且街知巷聞，然而在進入荷里活後，昆頓塔倫天奴卻絕少評論新近的電影。

昆頓塔倫天奴多年來絕少評論新近上映的電影。（Getty Images）

對他而言：「因為評論便等同被迫一味讚揚，否則我會便成為抨擊同業工作者的人，我並不希望這樣做。」但塔倫天奴卻為《壯志凌雲：獨行俠》打破慣例，似乎除了曾經與導演Tony Scott於《浪漫風暴》（True Romance）有過編導上的合作外，亦由衷地欣賞《壯志凌雲：獨行俠》這部電影。