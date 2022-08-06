《緊急逼降》60日搭建1:1機艙　開拍前要接受真實飛行訓練

由大鐘奬導演韓在林，斥資300億韓園（約1億8000萬港元）泡製的年度災難電影《緊急迫降》，今個星期香港上映。電影除了擁有多位巨星坐鎮，包括出爐康城影帝宋康昊、李炳憲、康城影后全度妍外，震撼大場面更叫人目不暇給。當中全片均在機艙發生的主場景，更花上60日搭建出1:1比例真實機艙，方便攝製。

全片超過8成的情節在機艙發生。（《緊急逼降》劇照）

這像真度極高的機艙，是韓國電影史上罕有搭建而成的「機艙」實景，演星金南佶在戲中飾演副機長「岑賢洙」一角，拍攝前接受真實的飛行訓練：「開拍前接受了真實的飛行訓練，在駕駛艙中從起飛到降落的瞬間，要按哪個按鈕、學習操作順序去按等等。」

完成漫長的搭建後，一眾演員需要面對360度全方位拍攝的挑戰， 需要跨越地心吸力演戲的障礙。飾演飛機乘客的李炳憲指：「不論是外國還是韓國都是前所未見！」神秘乘客任時完則大呼深刻：「首次嘗試的新技術，有種置身在飛機上的感覺！」；而飾演機艙事務長的金素辰大讚陳設有助入戲：「災難情節讓我感到很刺激，代入感有助我的演技！」

然宋康昊所有戲份都在飛機以外，但他進入片場時也感到非常震撼。（《緊急逼降》劇照）

另外，宋康昊日前在韓國出席宣傳時亦分享電影的主題深深打動自己：「最初籌拍《緊急迫降》時，還沒有出現新冠肺炎，那時作品已經很吸引。我們的人生會遇到各種大大小小的災難，如何看待和解決十分重要。今次作品與其他災難片有所不同的是，成熟而平淡地講述眾多人走出災難的故事，希望觀眾能夠通過作品感受到人生的珍貴價值，重新領悟到如何看待自己和身邊的人。」

任時完飾演恐怖份子，在三萬呎高空中散播生化病毒。（《緊急迫降》劇照）

《緊急迫降》講述資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾）收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查期間卻發現疑犯柳鎮錫（任時完 飾）早已秘密登機，更驚覺愛妻亦登上了同一航班，使他倍感擔憂。柳鎮錫於三萬呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一離奇死亡，雖然被患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫（李炳憲 飾）成功制伏，但已無法阻止致命病毒在機上傳播。此時，以國土交通部部長金淑姬（全度妍 飾）為首的應變中心迅速成立，可惜各政府部門聯手後還是無計可施…… 倖存的150名乘客被困機艙，慘變生化炸彈，同時機上燃料隨時耗盡，機上眾人生命危在旦夕！到底應該冒險展開救援讓飛機迫降，還是要空中擊落以遏止病毒傳播全球？