兒童電影節︱《翠絲》監製轉攻親情作　童星黃梓樂打戲不留手？

第六屆香港兒童國際電影節（KIFF）於今日（6日）正式揭幕，電影節的開幕電影《烈火少女》（Fireheart）及閉幕電影《留聲》同日播映，為一眾親子觀眾帶來一個兼具歡笑與啟發的暑假。

香港兒童國際電影節今日揭幕，閉幕電影《留聲》的台前幕後均有出席。（葉志明 攝）

動畫電影《烈火少女》，由法國及加拿大班底聯手打造，講述上世紀三十年代紐約首位女消防員的追夢故事。而香港電影《留聲》則由欣欣執導，黃梓樂、陳宇琛、蔣祖曼、鮑起靜及羅莃荋主演，監製廖婉虹更是監製過《骨妹》、《逆流大叔》、《翠絲》等作品，今次轉投合家歡電影，講述十歲的光仔面讀書的壓力，經常與爸媽吵架，有一日留下一隻錄音布偶、繼而失踪的故事。

為開幕動畫電影《烈火少女》配音的森美（右）、梁雍婷（中）及岑珈其（左）均有出席開幕禮。（葉志明 攝）

閉幕電影《留聲》的監製廖婉虹於開幕禮上攜同一眾演員出席，接受訪問時，她提及電影製作的緣起：「《留聲》起初是一段短片，來到我們製作團隊手上時，發覺故事具有拍攝做電影的潛力，於是我們便向兒童電影的方向製作。」有不少觀眾或許會誤會兒童電影的觀眾群限於青少年及兒童，監製進而解釋：「兒童電影的目標觀眾其實包含一家大小，透過同一部電影，家長與子女的得着會有所不同。亦希望藉着電影的形式，能夠引發關注、話題與討論。」

電影《留聲》的監製廖婉虹於開幕禮上接受訪問時指，希望電影能夠引發社會對家庭議題的關注與討論。（葉志明 攝）

《留聲》對家庭親子之間的問題進行微觀的呈現，廖婉虹指出，故事內容均圍繞真實存在的議題：「情節不少取材自我們身邊的故事，相信不少觀眾均會身同感受。電影團隊希望將看似普通、日常的故事透過銀幕呈現，鼓勵觀眾面對相同的問題或情緒時，能夠主動與家人溝通。這部電影的出現並非完結，而是一個開始，希望觀眾能夠對身邊的家人有更深切的關心與溝通。」

《留聲》的主演童星黃梓樂接受訪問時禮貌大方，自信地分享拍攝期間的趣事。（葉志明 攝）

而《留聲》由童星黃梓樂飾演主角光仔，在接受訪問時，梓樂自信大方地分享拍電影的趣事：「有一次在海洋公園拍攝，劇情講述我錯手將爸爸（陳宇琛 飾）打傷。拍攝前陳宇琛特意請我『手下留情』，然而為了醞釀情緒，我在正式拍攝時將所有事情忘得一乾二淨，結果變成了真打，而且配合劇情不斷地打他。」梓樂年紀尚輕，但對拍電影卻異常認真與投入：「我覺得最困難是掌握角色的感情與情緒。我會按劇本對白想像角色的心情，應該表現傷心、開心抑或憤怒。」更表示對白時多時少，雖然有挑戰性，但也難不到他。