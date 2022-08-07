權力遊戲前傳｜主角爆劇中有大量性愛場面　影評人讚超越原劇

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的前傳《House of the Dragon》即將於8月21日登場，帶劇迷回到眾人爭奪鐵王座前200年，見證龍族Targaryen家族的興衰。在劇中飾演Prince Daemon Targaryen的Matt Smith日前接受訪問時，竟然透露劇中有太多性愛場面，更搞笑指拍攝期間令他有點吃不消。

《House of the Dragon》即將於本月21日登場。（劇集海報）

早前有消息指，創作人就透露減少了劇中床戲的次數，讓不少劇迷大感失望。不過主角Matt Smith在訪問中表示仍有大量性愛場面，更笑言：「如果你問我，我覺得太多（性愛場面）。」不過Smith補充，劇組盡量跟隨原著的劇情走向，而前傳的原著確實是有大量性愛場面，所以早前表示刪減了次數應該是比原著少，但在劇中仍有不少床戲。

在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）中飾演菲臘親王的Matt Smith就會飾演Viserys的弟弟Prince Daemon Targaryen，同時是Rhaenyra的叔叔及丈夫，在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。（HBO）

相信大批權力遊戲粉絲都對劇集充滿期望，外國率先為劇集舉辦了試播首映活動，有影評人大讚前傳超越了《權力遊戲》。知名影視評論網站Collider的主編Steven Weintraub公開表示非常討厭《權力遊戲》最終季爛尾，但表示《House of the Dragon》的試播集表現很好，亦令他有最看下去的衝動。另外，有影評人指前傳的脈絡清晰，劇情亦能突顯出角色的衝突核心，劇本更勝《權力遊戲》。

龍在劇中是非常重要的角色，（預告畫面）

《House of the Dragon》改編自原著作者George R.R. Martin的《Fire & Blood》，主要講述Rhaenyra公主是國王Viserys Targaryen的長女兼繼承人，因自細騎著母龍Syrax，而被子民認定為首位統治Westeros的女王。其叔叔及丈夫Prince Daemon Targaryen是一位出色的戰士，並會在內鬥戰爭「Dance of the Dragons」中擔任指揮的重要角色。而Hightower家族及Viserys的第二任妻子Alicent則充滿野心，並支持長子Aegon II Targaryen跟Rhaenyra爭奪王位。

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