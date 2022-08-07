殺手列車︱畢彼特顏值高駕馭所有髮型？一次首映成唯一炒車紀錄

荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）銀幕新作《殺手列車》（Bullet Train）日前於香港上映。戲中畢彼特以漁夫帽、粗框眼鏡及翻領外套造型出場，令觀眾幾乎無法辨認，猶其一頭金色及肩長髮被漁夫帽掩蓋，令角色變得極為「路人」。

畢彼特以漁夫帽及眼鏡造型於《殺手列車》裡出場，儼如路人。《殺手列車》電影劇照。（imdb）

過去畢彼特於電影及現實生活中，曾經以多種髮型亮相，並憑他極高顏值成功駕馭變化多端的造型。以下將盤點六個畢彼特的電影髮型，並揭露他唯一一次的髮型炒車紀錄！

《情約今生》（Meet Joe Black） 1998

在電影《情約今生》中，畢彼特飾演死神的化身，來到人間並與女主角墮入愛河。畢彼特當時35歲，在戲中留有一頭金髮，並以七三分界梳向兩邊，簡單齊整，配襯一身燕尾服，顯得格外溫文爾雅。

《盜海豪情》（Ocean's Eleven） 2001

在電影《盜海豪情》中，畢彼特飾演一位經驗老到的騙術專家，與佐治古尼（George Clooney）一同策劃盜取賭場金庫的現金。戲中，他剪短了一個長髮，變得較貼近拉斯維加斯的清爽天氣，而且他的角色性格較為囂張驕傲，他稍為凌亂的梳理方法亦相當符合角色。

《木馬屠城》（Troy） 2004

在電影《木馬屠城》中，畢彼特飾演參與特洛伊戰爭的「希臘第一勇士」阿基里斯（Achilles）。在戲中，他一頭金色長髮及肩，而且隨意地撥在耳後，或凌亂地綁成辮髮，非常瀟灑，配合他戰鬥時力與美的動作，成為電影中戰鬥力與顏值均無人能及的戰神。

《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith） 2005

電影《史密夫決戰史密妻》裡，畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）飾演一對各自隱瞞殺手身份的夫婦。在戲中，畢彼特留有一頭特種部隊常見的超短髮，外型精明慓悍，亦令他面型的特徵如顴骨及下巴線條更突出及分明。

《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds） 2009

在《希魔撞正殺人狂》中，畢彼特飾演一位二戰期間帶領猶太軍人刺殺德軍軍官的隊長。在戲中，他留有一頭黑色短髮，凌亂地以七三分界梳理，相比《情約今生》類近的梳理方法更為隨意，沒有過份講究每根頭髮的細節，而且投射出一份老練。

《戰逆豪情》（Fury）2014

在《戰逆豪情》中，畢彼特飾演一位坦克車小隊的隊長，在二戰時帶領五位隊員駕駛坦克車對抗納粹德軍。同樣設於二戰背景，畢彼特於電影中的髮型較為誇張，他的短髮具層次地一致往後梳理，而且兩側的漸層剃得十分貼近頭皮，除了突出了面部輪廓外，亦令他的形象更兇悍。

唯一炒車紀錄

憑畢彼特的顏值，似乎沒有任何髮型不能輕鬆被他駕馭。然而，在2002年一次《The Good Girl》的首映禮上，畢彼特陪同當時的女友兼電影女主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）出席活動，髮型竟然走「流浪漢」風格，頭髮長短不一，而且毫無層次感，尚算柔順然而與蓬鬆的長鬚相衝得極之突兀。相信當日是畢彼特出道以來接近唯一在頭髮造型上「炒車」的一次，而往後他亦沒有出現造型車禍，足以證明他「炒車」後更注重「形象工程」的安全。