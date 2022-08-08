緣路山旮旯︱岑珈其被批毒男樣　回應大體：樣衰令你難受唔好意思

港產片《緣路山旮旯》正式上畫，場次雖少但很多都爆滿，不少觀眾在網上分享觀後感，批評岑珈其外形趕客引起激辯，珈其親身留言得體回應搏來不少掌聲：「我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思。」

《緣路山旮旯》口碑極佳，但首兩日票房成績卻意外地有所落差。（《緣路山旮旯》電影海報)

早前接受《香港01》專訪時表示，第一次擔正做男主角，便與五位女主角有感情線，岑珈其自言壓力不大：「首先能夠做男主角真的非常幸運。其次，有幸與五位美女，兼且是專業演員進行演出，其實覺得幸運、感恩多於壓力。反而壓力的來源會是自己，因為大家不斷告訴我能夠勝任，但我亦擔心自己會做得不夠好。」

在銀幕上演一次情侶，是岑珈其與余香凝的共同願望。（莫匡堯 攝）

上映數日網上大量觀後感，有網友影評大力吐糟，指「我忍受唔到方便LOSER代入嘅弱蟲X毒男主角，配埋一堆靚／高過男主角太多嘅女角，佢哋任何稍為親密嘅感情戲都毫無說服力……每一次見到佢大大力溝女，心裏面就X出聲」，甚至聲言：「想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」矛頭直指岑珈其。

港產片《緣路山旮旯》上映後，有影評大力批評矛頭直指岑珈其。（Facebook：公仔生猛）

岑珈其親自在該帖文留言回覆：「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思，但我真係真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」獲得大批網民稱讚相當大體﹗

岑珈其親自回覆被讚大方得體。（Facebook：公仔生猛）