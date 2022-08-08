殺手列車︱由畢彼特替身變導演　David Leitch：估唔到佢有留意我

荷里活動作喜劇《殺手列車》（Bullet Train）上週於香港上映，電影由畢彼特（Brad Pitt）主演，《死侍2》導演David Leitch執導，講述一位運滯的殺手，在一列東京開往京都的列車上，遇上大量殺手同行執行互相廝殺的任務。電影並非畢彼特與David Leitch的首次合作，由特技演員出身的David Leitch，在九十年代時，竟然曾經是畢彼特的動作替身！

《殺手列車》由畢彼特主演，導演David Leitch竟然曾經為畢彼特擔任替身。（imdb）

畢彼特的代表作品之一、由大衞芬查（David Fincher）執導的電影《搏擊會》（Fight Club），角色的動作替身便由David Leitch負責，他作為畢彼特替身的身份延續至《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith），然後他逐步晉升為動作指導、繼而成為導演。撇除《死侍2》畢彼特的客串演出，《殺手列車》是Leitch首次正式以導演身份與畢彼特合作。

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早前，Leitch在接受外媒訪問時表示：「想不到畢彼特一直有留意我的事業發展，我覺得非常興奮及意外，我們過去曾經合作，但在我轉變發展路向後，他依然欣賞我的作品，而且當我聯絡他尋求再度合作時，他亦興奮地應邀參與。」