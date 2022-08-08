奧斯卡出爐影后訪烏克蘭見總統 曾拍反納粹電影頻發聲反戰
撰文：莫匡堯
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今年憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）勇奪第94屆奧斯卡最佳女主角的出爐影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain），今日（8日）在社交媒體中被標記於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的相片中，並指：「美國女演員謝茜嘉謝西婷今日探訪烏克蘭。對我們而言，名人的探訪意義非常重大。為此，世界會聽見我們的呼聲，知道並明白我們國家所面對的事情真相。感謝妳的支持！」
過去謝茜嘉謝西婷不止一次為烏克蘭發聲，包括在社交媒體上發布烏克蘭國旗藍黃配色服裝的相片以示支持。
而謝茜嘉謝西婷亦一直對反戰有明確的立場，她在2017年曾經拍攝反納粹電影《The Zookeeper's Wife》，故事講述一位波蘭動物園園主的妻子，在第二次世界大戰德軍佔領波蘭期間，冒死在動物園中保護數百名波蘭猶太人，令他們免於被屠殺或送進集中營的真人真事。
當時，謝茜嘉謝西婷不僅飾演電影的女主角，亦曾於社交媒體上譴責當年美國政府拒絕讓數千名猶太難民入境，質疑難民為納粹間諜的事，並指責當時的美國總統特朗普（Donald J. Trump）簽定行政命令拒絕敘利亞難民入境。