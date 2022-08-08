奧斯卡出爐影后訪烏克蘭見總統　曾拍反納粹電影頻發聲反戰

謝茜嘉謝西婷憑電影《神聖電視台》勇奪今屆奧斯卡最佳女主角獎。（Getty Images）

今年憑《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）勇奪第94屆奧斯卡最佳女主角的出爐影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain），今日（8日）在社交媒體中被標記於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的相片中，並指：「美國女演員謝茜嘉謝西婷今日探訪烏克蘭。對我們而言，名人的探訪意義非常重大。為此，世界會聽見我們的呼聲，知道並明白我們國家所面對的事情真相。感謝妳的支持！」

過去謝茜嘉謝西婷不止一次為烏克蘭發聲，包括在社交媒體上發布烏克蘭國旗藍黃配色服裝的相片以示支持。

謝茜嘉謝西婷曾於社交媒體上發布自己身穿烏克蘭國旗藍黃配色穿搭的相片。（謝茜嘉謝西婷twitter截圖）

而謝茜嘉謝西婷亦一直對反戰有明確的立場，她在2017年曾經拍攝反納粹電影《The Zookeeper's Wife》，故事講述一位波蘭動物園園主的妻子，在第二次世界大戰德軍佔領波蘭期間，冒死在動物園中保護數百名波蘭猶太人，令他們免於被屠殺或送進集中營的真人真事。

謝茜嘉謝西婷曾於2017年拍攝反納粹電影《The Zookeeper's Wife》，講述一位動物園園主的妻子，冒死保護數百名猶太人的真人真事。《The Zookeeper's Wife》電影海報。（imdb）

當時，謝茜嘉謝西婷不僅飾演電影的女主角，亦曾於社交媒體上譴責當年美國政府拒絕讓數千名猶太難民入境，質疑難民為納粹間諜的事，並指責當時的美國總統特朗普（Donald J. Trump）簽定行政命令拒絕敘利亞難民入境。