緣路山旮旯︱岑珈其余香凝終成情侶　盤點七對銀幕「長短腳」之戀

香港本地製作獨立電影《緣路山旮旯》已經上映，故事講述岑珈其飾演的「IT狗」阿厚與五位女主角之間的愛情故事，並以情侶於香港本地「Long D」（遠距離戀愛）為主題。

岑珈其在電影《緣路山旮旯》中，與五位女主角上演感情戲份。(《緣路山旮旯》電影海報)

戲中，個子不高的岑珈其與身材高䠷的余香凝首次演銀幕情侶，演繹一段羨煞旁人的「長短腳之戀」，然而在戲中不僅畫面毫不違和，更甚為相襯。

岑珈其與余香凝在電影中，上演了一段「長短腳之戀」。（《緣路山旮旯》劇照）

曾經有不少香港或外語電影，男女角色亦有過「長短腳之戀」的景象，以下為大家盤點六七對銀幕「長短腳」情侶！

湯賀蘭．Zendaya《蜘蛛俠》（Spiderman）

在Marvel版的《蜘蛛俠》三部曲裡，湯賀蘭（Tom Holland）飾演的Peter Parker與Zendaya所飾演的Mary Jane由第二集起開展他們的「長短腳之戀」，他們的銀幕情侶形象不僅毫不違和，而且深受Marvel粉絲的歡迎。他們更戲假情真，現實中也上演「長短腳之戀」，更不時於社交媒體上公開放閃，每次發帖也引起粉絲瘋狂關注。

湯賀蘭與Zendaya的「長短腳之戀」由戲裡演到戲外。《蜘蛛俠：決戰千里》電影劇照。（imdb）

湯告魯斯、珍妮花康納莉《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的空戰電影《壯志凌雲：獨行俠》中，他與女演員珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）在電影中上演一段「長短腳之戀」，更一起甜蜜共乘電單車，視乎有意遮掩二人之間的身高差別。

《壯志凌雲：獨行俠》的女主角珍妮花康納莉的身高略高於湯吉魯斯。《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照。（imdb）

梁朝偉、林志玲《赤壁》

由吳宇森執導的《赤壁》，由梁朝偉飾演主角之一周瑜，與林志玲飾演的小喬上演一段銀幕夫婦，對手戲份甚多。

梁朝偉在戲中飾演周瑜，身材高䠷的林志玲飾演小喬。《赤壁》電影劇照。（imdb）

甄子丹、熊黛林《葉問》

甄子丹的代表作《葉問》中，由甄子丹與熊黛林飾演葉問與妻子張永成。由於電影具有民國及二戰背景，葉問按時代背景及角色設定穿着黑色薄底布鞋，所以保留了兩位演員之間的身高相差。

電影《葉問》中，甄子丹與熊黛林有明顯的身高差別。《葉問》電影劇照。（imdb）

周星馳、梅豔芳《審死官》

杜琪峯執導的喜劇《審死官》，由周星馳及梅豔芳主演。電影為了喜劇效果，故意放大周星馳與梅豔芳的身高相差，更以宋世傑到鞋鋪訂造特製增高鞋為電影橋段之一，大玩「長短腳之戀」的槪念。

電影中，周星馳以自己與梅豔芳的身高差大開玩笑，甚至在戲中「踩高蹺」。《審死官》電影劇照。（imdb）

王祖藍、AngelaBaby、徐子珊、賈曉晨《矮仔多情》

由王祖藍主演的喜劇《矮仔多情》，亦是一部故意以「長短腳之戀」為主題的愛情電影。在電影中，身材矮小的王祖藍分別與AngelaBaby、徐子珊及賈曉晨等一眾比他身材略高的女演員上演對手戲，畫面感怪異而且幽默非常。而現實中，王祖藍與妻子李亞男，亦正是一對「長短腳」夫婦。

王祖藍在《矮仔多情》中，與多位比自己高的女演員上演對手戲。（《矮仔多情》電影劇照）

梁朝偉、陳慧琳《無間道》

由梁朝偉與劉德華主演的臥底警匪電影《無間道》，兩位男主角各有感情線。其中，梁朝偉飾演的陳永仁與陳慧琳飾演的心理醫生李心兒有一段隱晦的愛情關係，二人的戲份雖然不多，然而亦難掩他們之間的身高差距。