《油脂》奧莉花紐頓莊離世終年73歲　拍檔尊達拉華達發文悼念

著名荷里活影星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）今日（9日）凌晨離世，終年73歲。John Easterling已確認消息並發出聲明：「奧莉花紐頓莊爵士，於今天早上（8月9日）在她位於南加州的牧場安詳離世，家人及朋友們當時都陪在身旁，在這艱難的時期，我們懇請大家尊重家人隱私」。

《油脂》是經典中的經典。（劇照）

奧莉花紐頓莊出生於英國劍橋，5歲時隨家人移民澳洲並定居墨爾本。當年她靠參加歌唱比賽以歌手身份出道，後來涉獵影壇，代表作包括1978年與尊達拉華達（John Travolta）合作的《油脂》（Grease）。演而優則唱的奧莉花，曾四度獲得格林美獎肯定，唱片全球銷量高達1億張，是史上最暢銷的歌手之一。

大批市民到奧莉花紐頓莊的荷里活星光大道上的星星獻花悼念。（Getty Images）

奧莉花紐頓莊於1992年患上乳癌，期間曾2度復發，後來癌細胞慢延到背部，2018年後已少有公開露面。患病後的她積極投身公益事業，創立了同名基金會，資助抗癌研究及資訊推廣，其丈夫於聲明中呼籲外間不要鮮花致意，將這份心意轉贈給基金會，以幫助更多患病人士。

尊達拉華達在IG發文悼念奧莉花紐頓莊。（網上截圖）

尊達拉華達於社交網站發文悼念這位好拍檔：「我最親愛的奧莉花，你讓我們的人生變得更好，妳的影響是非同凡響的，我真的很愛你，我們會在路上再見，再次走在一起。 從第一刻見到你我就是你的，直到永遠！你的丹尼，你的尊！」