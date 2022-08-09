明日戰記 |古天樂稱對科幻片探索無價　自覺不夠忙：幫行業很重要

由古天樂主演、監製的科幻動作片《明日戰記》在內地上映5日，票房接近2.3億，影迷評價不俗。近排古天樂更親自去內地為電影宣傳，日前更於微博直播，大談電影製作心得與生活。



《明日戰記》製作總額高達4.5億港元，設計師、道具、後期製作等均來自香港本土，相當有心，古天樂表示：「如果用外國的團隊那很容易做了，因為你學不到東西了，你叫人家幫你，最重要下次如果有機會再拍，又叫人家幫你，永遠都是人家教你，不是你自己學的。」

對於全部採用本土團隊，古天樂表示學到了做科幻的方法。（視頻截圖）

多年來，古天樂不止作品高產，更身兼數職，但他依然覺得自己不夠忙：「我不嫌忙，我覺得不夠忙現在。其實我覺得有能力就多做一些事吧，我都有說過的，我現在得到的一切都是電影圈給我的，都是觀眾給我的，所以我希望多咗一些能幫到我們這個行業的朋友，幫幫新人，這個是很重要的。」對於時間的安排，他直言疫情之後，反而管理得更好：「尤其是這兩年疫情之後，我發現管理得更好，因為其實平常可能跟人家談一些東西真的要去外面吃一頓飯，喝一杯咖啡這樣，現在不用了，好像我們現在這樣（線上直播）已經開完會了，對嗎？現在很方便的，如果有時候我要坐飛機過去的，現在不用了，我們開視像會議就好，所以現在是更多時間。」

古天樂為電影業付出了很多。（視頻截圖）

被問及是否是工作狂時，古天樂不予置否，稱很多朋友拍完戲會去旅遊，但自己並不用，休息方式非常簡單：「我不一樣的，最近幾年才會這樣，每一天起來會想今天晚上我想吃個晚餐，想吃什麼，不一定要什麼什麼的，比如說很簡單，一個雲吞麵，我就今天很想吃雲吞，那就去買吧，那就會很開心了今天。」

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