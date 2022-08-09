緣路山旮旯｜岑珈其被影評KOL轟樣衰劇 曾麗芬：可以反宣傳

曾麗芬和導演黃修平今日出席《邵氏創意中心開幕典禮》。（梁碧玲攝）

由岑珈其（爺爺）主演的電影《緣路山旮旯》日前日正式上映，電影中劇情講述岑珈其與5位女生的「緣分故事」。不過近日就有影評專頁KOL在網上力數岑珈其不是，直斥他的毒男樣追女的劇情離地︰「想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」而岑珈其也在帖文大方留言回應︰「樣衰我改唔到，我會努力再做好啲演出。」

曾麗芬認為有人批評，可以用作反宣傳。（梁碧玲攝）

有份投資電影《緣路山旮旯》的高先電影公司董事總經理曾麗芬（Winnie）今日（8/8）現身將軍澳出席《邵氏創意中心開幕典禮》時就上述事件接受《香港01》訪問說：「其實批評係有佢嘅自由嘅，而呢套戲唔係講佢係一個靚仔，故事係講一個平凡唔靚仔嘅男仔，可以去識到咁靚嘅女仔。始終大家都知電影都係夢工場，可以喺電影入面發夢都唔錯吖。其實有人批評，我覺得幾好可以反宣傳，令到大家好奇會入戲院睇吓佢係咪真係唔靚囉。但我就覺得佢係幾適合呢個角色。」

電影導演黃修平被問到選男女主角是否外貌行先？黃導演笑言：「其實我睇靚仔靚女有啲偏見，我諗係我嘅題材可能比較踏實，變咗有時我就會諗，我使乜搵啲人咁靚。就算係靚，佢都要喺鏡頭前能夠呈現出生活化嘅一面。咁所以我對於靚仔靚女就冇乜特別嘅介懷，有時喺我選角嘅時候，好多男女演員就係因為太靚，所以落選。而喺我角度演出嘅表現方法先係重要。」