奧莉花紐頓莊病逝︱《油脂》曾有第三集　後成迪士尼最賣座電影

經典歌舞電影《油脂》由奧莉花紐頓莊與尊達拉華達主演。《油脂》電影劇照。（imdb）

經典青春歌舞電影《油脂》（Grease）的女主角，著名澳洲影星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）今日（9 日）凌晨離世，終年73歲。

大批影迷到奧莉花紐頓莊在荷里活星光大道的星星上致意。（Getty Images）

在樂壇成就非凡的奧莉花，亦有參與演出電影，其中最著名的銀幕足跡莫過於1978年與尊達拉華達（John Travolta）作的電影《油脂》。二人在電影中飾演高中學生，他們於暑假期間在沙灘結識，開學後在學校重遇，經歷一連串風波後，最後二人墮入愛河。

《油脂》是奧莉花紐頓莊的電影代表作。《油脂》電影海報。（imdb）

《油脂》在全球上映後，除了票房成績大好，亦形成一鼓模仿的浪潮。及後電影公司決定開拍續集《油脂續集》（Grease 2），由米雪菲花（Michelle Pfeiffer）與Maxwell Caulfield主演，可惜票房成績及受歡迎程度大不如前。

《油脂續集》的反應大不如前。《油脂續集》電影海報。（imdb）

據外媒報導，有傳電影公司曾於1999年考慮拍攝《油脂》第三集（Grease 3），並已完成劇本旳撰寫，原定由美國歌手Justin Timberlake及樂壇天后Britney Spears情侶檔主演，雖然當時二人作為歌壇偶像，對青少年樂迷的影響甚深， 然而電影的製作卻一直沒有開始。

《油脂》第三集原定由Justin Timberlake及Britney Spears主演。（Getty Images）

直至迪士尼於2006年，將劇本拍成迪士尼頻道的電視電影《歌舞青春》（High School Musical）。故事講述碩克艾佛朗（Zac Efron）與Vanessa Hudgens飾演的男女主角在暑假期間一個卡啦OK派對認識，及後在高中開學重遇，二人經歷學業、運動、音樂發展之間的爭扎，最後二人亦墮入愛河。

《歌舞青春》由碩克艾佛朗與Vanessa Hudgens主演。《歌舞青春》電影劇照。（imdb）

有指《油脂》第三集的劇情基本上與《歌舞青春》相同，然而衣飾風格及文化意涵上，會更接近《油脂》本身的風格。而《歌舞青春》亦成為了迪士尼頻道最賣座的電影，在頻道上首播的觀映人數已達七百七十萬。