「閃電俠」Ezra Miller偷酒被起訴盜竊罪　無阻電影如期上映

DC超級英雄電影《閃電俠》（The Flash），主角Ezra Miller經常四出闖禍及惹上官非，繼年初於夏威夷一間酒吧內叫囂搶咪被捕、再因為傷人二次被捕後，昨日（9/8），他就一宗盜竊案正式被佛蒙特州警察落案起訴，並需要於9月26日上庭應訊。

《閃電俠》主演Ezra Miller又再度闖禍惹上官非，正式被佛蒙特州起訴。（imdb）

Ezra Miller的盜竊案發生於今年5月1日，佛蒙特州警方接到通報指有人闖入店鋪內偷走幾瓶酒精飲品。警方調查過程中，查看閉路電視錄影片段時，發現疑犯身份為Ezra Miller。巧合下，Ezra Miller於《正義聯盟》（Justice League）電影中，被蝙蝠俠發現擁有閃電速度超能力，亦是透過一宗便利店盜竊案的閉路電視錄影作為憑據，然而戲中閃電俠利用超能力制止了行劫的匪徒，而非利用超能力犯案。

雖然Ezra Miller屢次犯案並惹上官非，然而華納未有就演員的爭議行徑而進行換角或重拍戲份，據外媒報道，電影公司未有就消息作出任何回應，電影亦將會按計劃如期於2023年6月上映。然而華納拒絕繼續與Ezra Miller合作的意圖非常明確，相信閃電俠一角再度於DC超級英雄電影登場時，需要另覓演員飾演。