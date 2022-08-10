《潛行》劉德華興奮十年後再合作　林家棟笑稱︰變化很大人工高了

電影《潛行》由劉德華監製，聯同林家棟、彭于晏（Eddie）、任達華及劉雅瑟主演，集三影帝一影后之作，是一部在友情之間鬥智鬥力的警匪動作片。電影日前順利煞科，今次更是華仔與家棟自《風暴》，十年後再度合作，二人格外感觸。



彭于晏（Eddie）、劉德華、林家棟及任達華，集三位影帝合力拍攝《潛行》。（官方相片）

電影連日趕工，經歷暴雨又遇上酷熱天氣，在攝氏36、37度高溫下拍攝，而劉德華更因為劇情需要，要穿上毛衣及西裝外套捱熱拍攝，對手家棟亦要穿上厚西裝褸拍動作戲。日前電影完成華仔的戲份，導演感謝對方付出的努力，與在場同事鼓掌慶賀。

電影《潛行》中，劉德華造型都官仔骨骨，拍室外戲時份外辛苦。（《潛行》宣傳片截圖）

今次電影另一重點，是華仔與家棟相隔10年後再度合作，華仔：「由《風暴》到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」家棟不失幽默回應︰「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工高了。」

除了兩位影帝，《潛行》還有出爐影后劉雅瑟，她還笑說︰「這是我拍過最輕鬆的一部戲，因為在戲裏面我沒有被人打。」（官方相片）

隨後家棟認真分享跟華仔有著相同的電影理念。「每次拍完我都會問他，我拍完這個鏡頭覺得怎樣，有沒有改善空間，我處理得對不對，自己希望做得更好讓觀眾看，希望比上次做得更好。」《潛行》是一部充滿濃烈情感的警匪片，華仔推介大家可視為家庭片或友情片看，家棟則補充：「還加多一點浪漫。」華仔更有信心指《潛行》大賣，隨後絕對有機會出現續集。

華仔與家棟10年前在電影《風暴》合作，今次在《潛行》再聚。(《風暴》劇照)

對於拍攝時經歷的艱難日子，華仔在煞科時感恩地説：「我們從4、5月開始，我們經歷很多不一樣的經歷，有開心、有不開心的，但是我們都把它弄到開心，希望我們在戲裏面的角色都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看。」

動作導演錢嘉樂：「我哋有一個非常好的製片老闆劉德華先生。」（官方相片）

至於關智耀導演，都感謝各位演員的辛苦演出︰「在酷熱天氣下要穿着冬天衫，演員要在這情況下專心演戲絕對是一件難事。我們工作人員都努力全力配合，務求做到最好。」家棟笑言：「得我一個着冬天衫。」劉德華即笑着更正家棟説：「我的樽領假㗎？（笑指他在戲中所穿的樽領冷衫）」動作導演錢嘉樂也來説一句：「開心跟香港一班好的前輩合作，我哋有一個非常好的製片老闆劉德華先生。」