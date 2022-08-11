《失憶殺神》里安納遜「殺出個黃昏」　衰冇記性遭人設局嫁禍

憑《救參96小時》系列晉身「最強老爸」的動作巨星里安納遜，新作《失憶殺神》（Memory）繼續勇猛，飾演一個即將退役的殺手，卻受腦退化症所困，拍出懸疑犯罪新作。今次夥拍《新鐵金剛智破皇家賭場》大導演馬田甘寶（Martin Campbell），動作場面更搶眼。（電影上映︰8月11日）

繼續拍動作片，今次演殺手，但患上腦退化症。（《失憶殺神》劇照）

故事講里安納遜是個冷血職業殺手，心狠手辣使命必達，卻在退休前的最後一次任務中，發現刺殺目標竟是13歲孤身女孩，因有違他的職業操守而拒絕執行，於是被捲入更大的陰謀，惹來殺身之禍。他必須趕在聯邦調查局探員維遜（佳皮雅斯 飾）將他逮捕前，先發制人將雇主撲殺，卻逐漸出現記憶力衰退，印象模糊錯亂，陷入失憶邊緣……究竟他是遭人設局嫁禍，還是被自己的記憶混淆了虛實因果？

《凶心人》、《鐵甲奇俠3》演員佳皮雅斯（Guy Pearce），飾演聯邦調查局探員。（《失憶殺神》劇照）

《失憶殺神》故事重點落在經驗豐富、凶狠冷靜的職業殺手，出現致命弱點︰腦退化！里安納遜亦因此展現了幕前較少被看到的脆弱一面，角色不再所向無敵，反而更人性化。他對大小事情逐漸印象模糊，甚至記憶錯亂，自己彷彿變成了最大的敵人，必須趕在完全失憶之前，與時間競賽，在殺手生涯的最後終結前，找出真相。

最新懸疑犯罪力作《失憶殺神》改編自比利時小說《殺手的記憶》（De Zaak Alzheimer），由《新鐵金剛智破皇家賭場》皇牌大導演馬田甘寶（Martin Campbell）執導，將