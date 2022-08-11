美劇大數據︱《Carter》打到飛起但劇情唔合理　浪費周元亡命演出

近年影視娛樂串流平台幾乎取代了收看傳統電視的娛樂方式，而Disney+加入了串流平台大戰後，令龍頭Netflix開始失勢，幸好持續有新電影新劇集上架才能穩住地位。韓劇及電影一向都受香港區觀眾歡迎，除了追看《非常律師禹英禑》之外，由周元擔正主演的19禁動作片《救命卡特》（Carter）上架5日亦登上了本地點播排行榜的冠軍位置。

《救命卡特》（Carter）由周元擔正主演。（Netflix）

《救命卡特》（Carter）上架5日亦登上了本地點播排行榜的冠軍位置。（flixpatrol網站截圖）

Netflix原創韓國電影《救命卡特》（Carter）由導演鄭秉吉執導、周元及李成宰等主演，故事劇要講述朝韓非軍事區爆發疫情期間，特工Carter（周元飾）睡醒後喪失記憶，與一眾不知名人士透過通話來與美國中情局對抗，奉命保護擁有解毒基因的女孩，如果任務失敗，腦內炸彈裝置便會引爆。

周元在澡堂幾乎全裸爆肌上陣，一人大戰三十人。（劇照）

周元為了爆肌場面而特別接受長達近四個月的超強度訓練。（劇照）

久未露面的周元在電影頭15分鐘，在澡堂幾乎全裸爆肌上陣，一人大戰三十人，簡直勁過葉問。打鬥戲經過精心設計，拳拳到肉，每刀刺中敵人要害，讓觀眾看得過癮。為了打鬥場面，周元在開拍前特別進行了增肌7公斤及接受長達近四個月的超強度訓練，務求在觀眾眼前展現完美肌肉線條。

周元在戲中的打鬥獲觀眾大讚。（劇照）

雖然周元打得出色，戲中亦有大量爆破場面，亦出動到直升機及火車等高成本追逐打鬥戲，可惜拍攝手法卻成為敗筆。明白導演為了讓觀眾感受刺激的打鬥畫面而特別加插了第一視覺的拍攝手法，讓觀眾跟隨周元由飛機一躍而下的畫面，可惜大批觀眾則投訴畫面極度搖晃，更感到頭暈，所以強烈建議如果看3D會頭暈的觀眾要先做好心理準備。

另外，戲中有大量不合理的情節，除了不合符常理及物理的打鬥場面，由於周元所飾演的Carter一直被營造出超強背景，讓人好奇究竟主角是何方神聖，但最後揭開謎底時卻令人大失所望。

雖然周元打得好睇，但戲中的第一視覺拍攝手法成了敗筆。（劇照）

點擊下圖看過去一周全球電影及劇集Top 10：