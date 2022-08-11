阿媽有咗第二個｜岑珈其不介意被指醜樣　「同游學修互相學習」

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）領銜主演的電影《阿媽有咗第二個》，昨晚（10/8）於銅鑼灣時代廣場舉行首映。受MIRROR 停工影響，兩位主角姜濤與柳應廷未有出席首映禮，演員方面除了毛姐毛舜筠，在戲中飾演姜濤助手的岑珈其便身負重任，成為其中一個演員代表出席首映。

在戲中飾演姜濤助手的岑珈其，相信大家會體諒兩位主角的缺席原因。（梁碧玲 攝）

由於停工關係，兩位主角姜濤及柳應廷都未有出席首映，岑珈其相信大家都會體諒。「況且見到現場仲有咁多粉絲支持，可見二人的力量依然在。而這部電影自己有份參與，彭秀慧導演又是自己好尊敬的導演，所以點都要撐場。」

對於早前被某電影專頁批評醜樣，他表示早已習慣，冇乜所謂。（梁碧玲 攝）

珈其在戲中飾演姜濤助手，助他成為超新星。(《阿媽有咗第二個》劇照)

近日因為一個電影觀後感批評他醜樣，而獲他親自回覆的行徑被網民正評，岑珈其自言向來都會用真身在各大專頁留言，只是想不到今次回響這麼大。對於被指醜樣，珈其亦坦言早已習慣慣了。「我冇乜所謂，每個批評都是令你再做好一點，我會接受任何聲音和意見。」至於好友游學修既撐他是實力派，但又指醜樣這方面好難有進步，珈其便隔空還擊︰「佢同我一樣，所以大家都是互相學習。」

電影《緣路山旮旯》上映一星期，獲百多萬票房，珈其希望愈演愈好。（《緣路山旮旯》電影劇照）

自己主演的《緣路山旮旯》雖然場場爆滿，但就欠場次票房難突破，珈其就表示希望會愈來愈好，「有很多觀眾、網民跟戲院反映後，場次增多了。香港獨立電影是很難行，但只要做好作品大家是會看到的。最開心有不少朋友入場支持，還影低票尾inbox我表示支持，這是最開心感動，多謝每位支持我的朋友。」