《孤疑前傳》25歲主角回春演9歲妹妹　導演堅持棄特技靠土法拍攝

2009年的驚慄片《孤疑》（Orphan），當時由天才童星伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）飾演不老症女童艾絲特（Esther），藉純真面孔，包藏兇狠可怕的性格，陰森眼神更叫人不寒而慄。電影在13年後推出系列作《孤疑前傳》，而匪夷所思之處是導演堅持要由年屆25歲的伊莎貝福曼親自演繹，還要不用電腦特技，到底可以點拍？



當年女主角12歲，要扮演33歲成年人。(《孤疑》劇照)

《孤疑》全球票房勁收高達8,000萬美元（約港幣6億），還成為了不少影迷心目中的詭異經典。相隔13年後，《孤疑》的故事原創者亞歷士梅斯（Alex Mace）及編劇大衛萊斯尊遜麥高域（David Leslie Johnson-McGoldrick），聯手擔任監製，在新作《孤疑前傳》（Orphan: First Kill）中，揭開艾絲特的暗黑來歷及首開殺戒的始末。而執導的就是《屍孩》（The Boy）系列導演威廉布倫特貝爾（William Brent Bell），致力加強懸疑氣氛，同時把驚慄程度升級。

前傳導演堅持「原班人馬」，主角要由25歲演回9歲模樣。（《孤疑前傳》劇照）

女主角伊莎貝福曼︰「今次以25歲之齡再來演一個9歲的小女孩，比之前的難度更有過之而無不及。」(《孤疑前傳》劇照)

「難度過之而無不及」

女主角艾絲特，當年以12歲之齡演繹角色，現年已25歲的她，不單要繼續演該角色，仲要回春到得9歲模樣？這一點已夠吸引力，叫觀眾入場睇睇點做到。正當大家以為必定靠CG時，伊莎貝福曼在接受傳媒訪問時說︰「當年12歲的她要演繹33歲的成年人，實是極大挑戰。可是，今次以25歲之齡再來演一個9歲的小女孩，比之前的難度更有過之而無不及。」

很多場面要用鏡頭遷就，或用替身演繹。（《孤疑前傳》劇照）

撇除個人演繹的困難，在製作上，因導演威廉布倫特貝爾摒棄以電腦特技為艾絲特「整容」，改為以替身、借位以及特效化妝等手法進行實感拍攝，令幕後製作團隊不得不花盡心思，協助伊莎貝福曼「逆齡」演出，務求完美拍出9歲的艾絲特。

3招土法拍出9歲「童真」

雖然導演威廉布倫特貝爾盛讚伊莎貝福曼凍齡有術，外貌跟12歲時分別不大，不須藉CG來改頭換面，但始終她的身高已屬成人標準，因此在拍攝時，由演員以至道具，都得為她作出特別的調整及配合，讓她的演出更具說服力。例如：為了在比例上顯出伊莎貝福曼是「小孩」，其他演員與她做對手戲時，都要站在特製的台階上，製造出成人與9歲小童的身高差距。至於全身鏡頭，便要用攝影角度遷就，在視覺上構成她看來比較矮小的效果；而其他看不到面孔的鏡頭，則由3位小替身協助演出。在道具方面，以餐具為例，也是比正常餐具為大的「加大碼」，好讓她握在手上時，合符比例。