從前有個荷里活︱畢彼特角色原型Gene LeBell逝世　享年89歲

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）上一部電影作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演。



昆頓塔倫天奴的電影作品《從前，有個荷里活》還原了六七十年代的荷里活電影工業面貌。《從前，有個荷里活》電影海報。（imdb）

電影還原了上世紀六七十年代期間，一位荷里活影星拍攝意式西部片（Spaghetti Westerns）的故事，其中，啟發畢彼特在戲中角色Cliff Booth的傳奇荷里活動作特技演員Gene Lebell，日前以89歲高齡逝世。

《從前，有個荷里活》畢彼特的角色啟發自傳奇荷里活動作特技演員Gene Lebell。《從前，有個荷里活》電影劇照。（imdb）

作為荷里活電影幕後的傳奇人物，或許觀眾未曾聽聞過Gene Labell，然而他在動作演員界被稱為「格鬥教父」，曾經教授無數演員銀幕格鬥技，著名學生包括動作影星Chuck Norris及MMA綜合格鬥選手兼演員Ronda Rousey。他一生參與過千部電影的製作，包括「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的作品。

Gene LeBell的其中一位著名學生為MMA綜合格鬥選手兼演員Ronda Rousey。（Ronda Rousey官方個人網站）

Gene Labell亦曾參與《青蜂俠》（Green Hornet）的製作，並因此與香港傳奇武打巨星李小龍成為朋友，二人曾經就銀幕的武打動作技術進行深入的研究與交流。