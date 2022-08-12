阿媽有咗第二個｜彭秀慧感謝花姐信任　「似交個仔畀我去補習社」

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》順利上畫，海報宣傳句寫上有這一句︰「風雨不改」，原是指母親對兒子的愛不變，但放到今天，似乎又有另一番意義。導演彭秀慧接受《香港01》訪問，講到全片製作上有很多變化，但最後都順利完成。風雨不改，在這不止是承諾，更加是一份信念。



彭導覺得拍這部戲，過程如花姐交予兩個仔畀自己，有一份重任。（陳順禎 攝）

《K風暴》係一個玩笑

自戲名《阿媽有咗第二個》公開後，已帶來不少爭議，到後來連導演自己都有所動搖，到底這戲名是否合適？「原意是不想太文藝，然後可能有毛姐參與關係，想帶一點喜感，於是有《阿媽有咗第二個》的出現。不過到拍完，自己都有質疑會否太通俗，然後每逢見到朋友都不禁要問一問，覺得如何？到最後還是決定用回這個名，喜歡它有多重意思，到底第二個是誰，是情人還是另一個仔？是一段怎樣的三角關係。」

至於電影開拍前曾傳出叫《K風暴》（Ｋ代表姜濤），這原來是導演跟大家埋下的一個玩笑。「是劇組的惡作劇，專登在拍板、通告上都寫這個戲名，看看會否傳出去，結果真的有人報道，更寫在維基上。」

因為參與《全民造星》做導師，與花姐相處多了，創作了這個劇本，更由毛姐演出。（《阿媽有咗第二個》劇照）

彭秀慧強調二人入到劇組，首要是可以謙卑地做一個演員，演好這個角色。（陳順禎 攝）

要謙卑地做一位演員

姜濤作為炙手可熱的新星，第一部電影作品便交到彭秀慧手上，這重任雖未令彭導感到壓力，但就有點暖意的溫度。「自己是演員出身，做過導師，當上導演後，背後並沒有甚麼斤兩可以支撐自己，唯一能說服人就是演出的方法，所以我要求自己的作品中，每位演出都要好好睇。對未演過戲如白紙的，就更易處理，只要演員相信我。」

姜濤與柳應廷身為MIRROR成員，這兩年間，由樂壇新星變成人氣偶像的超新星，身邊獲大家的愛載和簇擁，再純真的心都一定受影響，所以來到劇組，彭秀慧先要二人做一件事，忘記外界的紛擾。「如何令兩位來到片場，可以謙卑地做一個演員，演好這個角色。」

彭秀慧覺得姜濤還有不少可能性，可以再作更多嘗試。（《阿媽有咗第二個》劇照）

手執兩張皇牌，身邊人都投以羨慕眼光，「你就好啦，有姜濤！」雖然是不爭的事實，但在彭導眼中又是一種責任。「我都知有這焦點，無論拍成如何都會是話題，大家都會關注，所以我實在要感謝花姐，我相信找花姐要人的不止我一個，而我這部又不是億萬製作，感覺就如她交兩個仔畀我，到補習社補課，我覺得是委以重任，要做好件事。」

彭導有一刻想過，二人角色可以對調。（《阿媽有咗第二個》劇照）

原想姜濤阿Jer角色互調

姜濤的角色方晴，由一名茶餐廳夥計，在毛姐落力造星下成為超新星。過程跟姜濤的經歷有點相似，但其實故事設定並非如此，是有了劇本才知道會有姜濤，故拍攝時不期然將他的經歷與個性融入情節和角色。彭秀慧︰「姜濤早期冇畀我好鍾意演戲的感覺，他明顯喜歡舞台及歌唱演出多。到看過他的演出，就覺得他有很多面向可再發掘，可以作更多嘗試。」

至於Jer，一直都有驚喜，在試戲期間更有不俗發揮，令彭導想將他的戲份跟姜濤對調︰「可不可以由Jer演偶像角色呢？這個角色未必是方晴的偶像派，可以是彈結他的創作歌手，絕對可以發生。」但基於很多理由，最終都是維持原判，而事實上阿Jer是有一份令人憐愛的感覺，正好為妒忌心重的兒子角色，殺傷力減低。「因為該角色好易令人討厭，經常作情緒反應，他會呷醋、妒忌、不開心、投訴、埋怨和收起自己，很多負能量。偏偏阿Jer就有一種嬲極你都不想嬲他的感覺，他有一種善良或者是無辜在內，所以出來效果好好看，不致惹人討厭。」

鳴謝︰

Hair︰Kenki Lau

Makeup︰Circle Cheung（ndnco.co）

場地提供：PHENOMENON WINE·DINE The AIR（The ONE）