蜘蛛俠60大壽︱Marvel動畫劇集六個登場角色　原來一早識奇異博士

蜘蛛俠六十歲生日快樂！1962年8月10日，由Marvel出版的漫畫《Amazing Fantasy》第十五期裡，一位被稱為蜘蛛俠的年輕超級英雄首次登場，逐漸成為讀者的寵兒，並於1963年擁有自己的個人角色漫畫《The Amazing Spider-Man》。

蜘蛛俠首次登場的漫畫《Amazing Fantasy》第十五期首面。（Marvel官方網站）

蜘蛛俠在過去二十年內，三次被拍成電影系列，分別由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）及湯賀蘭（Tom Holland）飾演蜘蛛俠Peter Parker一角。

過去二十年，蜘蛛俠電影被三度搬上大銀幕並拍成系列。《蜘蛛俠：不戰無歸》電影劇照。（imdb）

而Marvel在第五階段中，將會推出動畫劇集《Spider-Man：Freshman Year》，故事背景將會定於湯賀蘭版蜘蛛俠於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）登場前，講述Peter Parker成為蜘蛛俠的故事，按劇名估計，時間點將會設於升讀高中、作為新生的一年。

MCU的蜘蛛俠，首次於《美國隊長3：英雄內戰》中，於鐵甲奇俠一方登場。《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照。（imdb）

據外媒報道，Marvel已經確認動畫中，將會有最少六位著名蜘蛛俠系列及相關作品的角色登場。以下為大家介紹即將於《Spider-Man：Freshman Year》登場的六位角色。

梅姨（Aunt May）

於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）裡不幸喪生的梅姨，不論在蜘蛛俠漫畫或電影中，也一直佔極重要的地位。作為蜘蛛俠最親近的親人，梅姨對Peter Parker的成長極具影響，猶其於叔父喪生、二人相依為命的期間，梅姨成為了蜘蛛俠願意捨身相救的對象之一。

八爪魚博士（Doctor Octopus）

作為蜘蛛俠最著名的對手，八爪魚博士將會是動畫劇集第一季的核心人物之一。據外媒報道，Marvel釋出的槪念畫中，八爪魚博士與蜘蛛俠再度交鋒，更將會採用最經典的蜘蛛俠漫畫的設計，然而似乎與艾佛莫連納（Alfred Molina）於杜比麥奎爾版蜘蛛俠所飾演的八爪魚博士的形象相距甚遠。

八爪魚博士曾經於《蜘蛛俠2》電影中登場。（imdb）

夜魔俠（DareDevil）

夜魔俠作為另一位紥根於紐約的超級英雄，他與蜘蛛俠分別以紐約市地獄廚房（Hell’s Kitchen）及皇后區作為根據地，所以二人中間偶爾會聯手對抗「波士」級數的共同敵人。而在《蜘蛛俠：不戰無歸》裡，由Charlie Cox飾演的真人版夜魔俠已經以Peter Parker的代表律師身份客串登場，相信動畫劇集將會以更多篇幅交代二人在此前相識的原因。

Charlie Cox於《蜘蛛俠：不戰無歸》裡已經回歸。（imdb）

奧斯本父子（Norman and Harry Osborn）

曾經貫穿於杜比麥奎爾版蜘蛛俠電影系列的奧斯本父子，分別由Willem Dafoe及James Franco飾演。奧斯本父子將會於《Spider-Man：Freshman Year》裡再次出現，預期將會在動畫劇集內按照原設定，以蜘蛛俠的啟蒙者及好朋友身份出現，按照劇情的時間點設定，Harry Osborn或許會以Peter Parker的高中生同學的身份出現。

奇異博士（Doctor Strange）

在《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡初次見面與合作，並於《蜘蛛俠：不戰無歸》裡一同造成多元宇宙危機。然而《Spider-Man：Freshman Year》將會比電影更接近蜘蛛俠原著漫畫，而漫畫中，奇異博士與蜘蛛俠早已認識，而奇異博士亦一直以蜘蛛俠的前輩身份教導及幫助蜘蛛俠，所以動畫劇集極有可能填補一老一少超級英雄在復仇者前的經歷。

動畫劇集預期將會補充更多奇異博士與蜘蛛俠過去曾經歷與合作的片段。（imdb）

犀牛人（Rhino）

曾經於《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）結尾出現的奸角犀牛人，亦將會於動畫劇集裡出現。犀牛人雖然一直未有在蜘蛛俠電影中成為主要敵對角色，然而他的力量完全不容小覷，犀牛人的破壞力與變形俠醫相若，與身手靈活、技術戰鬥型的蜘蛛俠屬於各自超能力領域的巔峰，相信在動畫中將會上演非常大對比的戰鬥景象。