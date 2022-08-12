蜘蛛俠60大壽︱Marvel動畫劇集六個登場角色 原來一早識奇異博士
蜘蛛俠六十歲生日快樂！1962年8月10日，由Marvel出版的漫畫《Amazing Fantasy》第十五期裡，一位被稱為蜘蛛俠的年輕超級英雄首次登場，逐漸成為讀者的寵兒，並於1963年擁有自己的個人角色漫畫《The Amazing Spider-Man》。
蜘蛛俠在過去二十年內，三次被拍成電影系列，分別由杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）及湯賀蘭（Tom Holland）飾演蜘蛛俠Peter Parker一角。
而Marvel在第五階段中，將會推出動畫劇集《Spider-Man：Freshman Year》，故事背景將會定於湯賀蘭版蜘蛛俠於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）登場前，講述Peter Parker成為蜘蛛俠的故事，按劇名估計，時間點將會設於升讀高中、作為新生的一年。
據外媒報道，Marvel已經確認動畫中，將會有最少六位著名蜘蛛俠系列及相關作品的角色登場。以下為大家介紹即將於《Spider-Man：Freshman Year》登場的六位角色。
梅姨（Aunt May）
於《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）裡不幸喪生的梅姨，不論在蜘蛛俠漫畫或電影中，也一直佔極重要的地位。作為蜘蛛俠最親近的親人，梅姨對Peter Parker的成長極具影響，猶其於叔父喪生、二人相依為命的期間，梅姨成為了蜘蛛俠願意捨身相救的對象之一。
八爪魚博士（Doctor Octopus）
作為蜘蛛俠最著名的對手，八爪魚博士將會是動畫劇集第一季的核心人物之一。據外媒報道，Marvel釋出的槪念畫中，八爪魚博士與蜘蛛俠再度交鋒，更將會採用最經典的蜘蛛俠漫畫的設計，然而似乎與艾佛莫連納（Alfred Molina）於杜比麥奎爾版蜘蛛俠所飾演的八爪魚博士的形象相距甚遠。
夜魔俠（DareDevil）
夜魔俠作為另一位紥根於紐約的超級英雄，他與蜘蛛俠分別以紐約市地獄廚房（Hell’s Kitchen）及皇后區作為根據地，所以二人中間偶爾會聯手對抗「波士」級數的共同敵人。而在《蜘蛛俠：不戰無歸》裡，由Charlie Cox飾演的真人版夜魔俠已經以Peter Parker的代表律師身份客串登場，相信動畫劇集將會以更多篇幅交代二人在此前相識的原因。
奧斯本父子（Norman and Harry Osborn）
曾經貫穿於杜比麥奎爾版蜘蛛俠電影系列的奧斯本父子，分別由Willem Dafoe及James Franco飾演。奧斯本父子將會於《Spider-Man：Freshman Year》裡再次出現，預期將會在動畫劇集內按照原設定，以蜘蛛俠的啟蒙者及好朋友身份出現，按照劇情的時間點設定，Harry Osborn或許會以Peter Parker的高中生同學的身份出現。
奇異博士（Doctor Strange）
在《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡初次見面與合作，並於《蜘蛛俠：不戰無歸》裡一同造成多元宇宙危機。然而《Spider-Man：Freshman Year》將會比電影更接近蜘蛛俠原著漫畫，而漫畫中，奇異博士與蜘蛛俠早已認識，而奇異博士亦一直以蜘蛛俠的前輩身份教導及幫助蜘蛛俠，所以動畫劇集極有可能填補一老一少超級英雄在復仇者前的經歷。
犀牛人（Rhino）
曾經於《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）結尾出現的奸角犀牛人，亦將會於動畫劇集裡出現。犀牛人雖然一直未有在蜘蛛俠電影中成為主要敵對角色，然而他的力量完全不容小覷，犀牛人的破壞力與變形俠醫相若，與身手靈活、技術戰鬥型的蜘蛛俠屬於各自超能力領域的巔峰，相信在動畫中將會上演非常大對比的戰鬥景象。