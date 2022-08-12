緣路山旮旯︱一週票房累積二百萬　岑珈其衣錦還鄉返屯門戲院謝票

香港本地製作獨立電影《緣路山旮旯》已經上映一星期，由上畫當日播映60場，直至第二星期加開至超過120場，雖然與主流電影的場次仍然有距離，但電影的累積票房已經超越港幣200萬，預計週末前能夠達至250萬，週末則可衝破300萬關口。早前導演黃浩然曾經提及，《緣路山旮旯》票房需要臻至600萬才能夠回本。熱愛香港本土電影製作的影迷，要把握機會入場觀映支持。

《緣路山旮旯》上映一星期，上映場次翻倍，票房亦衝破200萬。(《緣路山旮旯》電影海報)

本週初，《緣路山旮旯》的男主角岑珈其與導演專程到屯門院線進行謝票，電影上映第一日，屯門眾多戲院均未有安排電影的場次：「我們這一部電影或許尚有許多不足之處，雖然是一個小成本製作，然而我們依然努力的拍攝這部作品。起初電影上映的場次不多、院線有限，我住在屯門32年，但上映時卻沒有戲院安排場次」，對成長在屯門的岑珈其而言，終於能夠衣錦還鄉，最需要感謝觀眾：「感謝各位為我們爭取，今天屯門終於有院線播放，衷心感謝你們每一位。」

岑珈其與余香凝等一眾主演在電影上影後，積極四出謝票。（《緣路山旮旯》電影劇照）

岑珈其早前曾於網上訪問中提及，因為自己一直以來也住在屯門，所以也經歷過不止一段《緣路山旮旯》式的戀愛。他坦言自己經歷過最遠的距離為屯門與柴灣，後來追求太太時，亦需要乘坐巴士到黃大仙，再轉乘小巴上山，所以對電影的槪念非常身同感受。