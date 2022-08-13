《殺神John Wick4》導演大談與甄子丹合作　「59歲動作依然好快」

電影《殺神John Wick 4》（John Wick 4）早前推出首預告，反應不錯，導演Chad Stahelski接受媒體Collider訪問時，更大談與國際動作巨星甄子丹合作的事宜。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

訪問中，導演Chad談到與甄子丹合作，事實上甄生都是他動作片的偶像之一，他幻想如果當下是18歲，知道可以跟偶像合作，即必會不停講天啊！我真的不敢相信。現在不會驚訝，但反而會狂笑。「我一直只懂傻笑，就是甄子丹向我提出問題，我就已經開始傻笑，他都會說︰『兄弟，你咩事？』我回覆他︰『我正在執導甄子丹啊，你以為我在做甚麼？』」

甄子丹是導演Chad Stahelski的偶像。（視覺中國）

Chad是動作替身出身，慢慢晉身動作指導、甚至導演，今次能夠與甄子丹合作，絕對是靠自己一手一腳爭取回來，是夢想成真。至於同樣是動作指導及導演的甄子丹，拍攝時都給予不少意見，而且Chad更大讚年屆59歲的他，身手依然好快。不過今次合作，Chad就想令甄子丹有更多新動作表現，而預告所見他與奇諾李維斯的刀槍互搏便是其一。「我當然可以叫甄子丹拍個三連踢，但你還是想他可以做一些不同的東西，所以你看到甄子丹拿槍又拿刀，奇諾李維斯手執武士刀又拿著槍，大家又看看會發生什麼事。」