2022 ART｜黃秋生直斥NFT非藝術　「講到咁高，粗口都係藝術」

舞台劇《Art呃》，由黃秋生、陳淑儀、朱栢康主演，一場男人的口舌之爭，三個人表面友誼永固，其實只固在自己身上，跟對方都暗中挑剔看不起，直至一幅價值不菲的「名畫」出現，三個老友的價值觀各自爆發，反晒面。男人，係咪真係乜都講得？

黃秋生與朱栢康接受《香港01》訪問，講講何謂藝術？香港又有冇藝術？自己這套舞台劇藝術成份又有幾高？最有趣是，秋生會大爆男人間，為爭一日之高度，各出奇謀。呃？男人有時都要呃呃氹氹。

黃秋生跟朱栢康，再次為舞台劇聚首。（陳順禎 攝）

坦誠，是幼稚和無知

劇情講到3個男人，看似友好，但說話往往有所避忌，始終客客氣氣，直至一幅畫作的評價，成為大家的爆發點，將最赤裸的說話坦誠地說出來，卻變成最傷害的話。現實中兩位又有冇這種坦誠朋友？朱栢康︰「會有的，但當中的關係都不是有碗話碗有碟話碟，等於劇中這段友誼都不是容易經歷，都經歷了很多艱難時期。」

朱栢康認為人同人相處要自己醒目，對方條底線未必是自己的底線，不應該去挑戰它，留一點空間給大家。秋生亦認同成年人世界不會有百分百的坦誠，只有小朋友才做到。「你試想想一個人無端端︰『嘩！你唔化妝咁嘅樣』好幼稚和無知，愈是朋友才愈需要修飾的地方，如非朋友，用不著留有餘地。」

朱栢康今年有三套舞台作品，原來已經算減產了。（陳順禎 攝）

秋生力讚朱栢康？

如果以此準則作測試，那麼秋生為何今次會找朱栢康合作？答案卻意想不到地坦誠。「我不認識他的，是他們（拍工作人員）不斷讚他好厲害，我說︰『是嗎？有位年輕人好厲害？那麼要認識一下！』（記者︰結果呢？）又沒有他們吹噓得這麼厲害，不過都算好好啦。吹噓得太誇張，即是售貨員叫你買一件貨，會讚到這把菜刀剃鬚都可以……不過他是好好，好努力。」秋生全程自問自答盡情描述，朱栢康只好連番道謝。

《2022 ART》已是朱栢康今年第三套舞台劇，旁人覺得他拍了電視劇後人氣急升，多了演劇機會，其實剛剛相反。「近年多演電影電視大家才留意我，舞台演出近年是減產才是，今年舞台劇只得3個，最高峰時間，一年是有9個，最少都6、7個，亦算好正常。」

秋生坦言市場環境不景，這次可能是最後一次在香港舞台演出。（陳順禎 攝）

影展必備一對高踭皮鞋

男人之間的爭鬥，果然包涵收入、社會地位、名車、住屋等等，但一些金錢以外的東西，都鬥得好厲害，例如身高，黃秋生就有如此經歷︰「男人有時都好婆娘，小器又要面子，點解我會這樣說，因為我經歷過。一次去電影節，我帶了一對厚底皮鞋去，一踏出機場，其中一位打量我一下，留意到對鞋，笑笑說︰『好在我都唔輸蝕』原來都帶了一對來。然後第三位主角來到，離遠望已見到他身形比平常高，原來個個都一樣，所以男人有時都好小心眼，好小男人。」

劇中三個男人都有脆弱一面，看看由誰去觸及，去引爆。（官方相片）

黃秋生︰香港人邊鬼度識藝術？

劇目在去年上演叫《呃Art》，暗指藝術這回事，有時都存在欺騙成份，近年流行的NFT，便以藝術去包裝，曾經炒賣得熾熱，對這種藝術，秋生嗤之以鼻。「甚麼藝術，根本是商品，一張圖又說是藝術品，如果這樣又有甚麼不是藝術品。要說得這麼高，已經是哲學層面來，甚麼都可以是藝術，一句粗口都是藝術。」

秋生指香港人對藝術的認知有點保留。（陳順禎 攝）

盲目吹捧，因為自己都對此一知半解，或是只從升值潛力去想。黃秋生︰「香港人邊鬼度識藝術？（朱栢康︰我真的不敢這樣說）的確是，藝術是一種涵養不是說便有，就例如在唱歌上有所謂飆高音，大家好喜歡研究他唱歌飆幾多個高音，其實唱歌不單單只有飆高音，唱歌前面有很多鋪排節奏，所有都是技術，正如舞台上所有能量發揮不止在嗌交戲，戲劇上真正的戲是在靜默和停頓上，對白不是戲的所在，是鋪排靜默和停頓。」

那麼今次這部《2022 ART》，藝術含量又有幾高？黃秋生︰「哪有分藝術不藝術，開開心心便最好，我並不喜歡一開口便說自己是藝術家，我這件藝術品怎樣怎樣，好失禮的，這些事不是自己說了算，是要由別人評定。至於為何要重演這套劇，在這種環境下，大家開開心心高高興興，渡過一個愉快的晚上便是，就當是一齣《歡樂今宵》來的。」

上年演出的《呃Ａrt》，今年載譽歸來。（官方相片）

舞台劇《2022 ART》詳細資料

演出日期：28-29 Oct / 2-5 Nov 2022 - 8pm

30 Oct / 6 Nov 2022 - 3pm (共8場)

演出場地：香港演藝學院歌劇院

詳情︰https://www.dctheatre.com.hk/2021-art