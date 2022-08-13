阿媽有咗第二個︱毛舜筠為張國榮唯一女友　三度結婚母女關係甜蜜

彭秀慧新作《阿媽有咗第二個》日前上映，吸引大批「鏡粉」入場支持兩位飾演男主角的鏡仔姜濤與柳應廷（阿Jer）。故事講述前金牌經理人美鳳（毛舜筠 飾演）發掘了極具歌唱偶像天份的「外賣仔」方晴（姜濤 飾演），然而過程中卻冷落了即將到外國升學的親生兒子（柳應廷 飾演）。

《阿媽有咗第二個》由毛舜筠及姜濤、柳應廷兩位鏡仔主演。（《阿媽有咗第二個》電影海報）

與最當紅的青春偶像合作，毛姐可以算是老手，觀眾心目中最深刻的組合，或許是《家有囍事》的張國榮與她所飾演的常騷與梁無雙。而在拍攝1991年《家有囍事》前，張國榮與毛舜筠早於1977年曾經短暫交往，而毛舜筠亦是張國榮唯一公開承認愛過與交往過的女性。

毛舜筠曾經與張國榮短暫交往，並為對方唯一承認愛過的女性。（《家有囍事》電影劇照）

與張國榮交往過後，毛舜筠曾經三次結婚，分別於1981年與商人文舒揚結婚，二人與1983年離異；1988年與蔣家駿再婚，並於1994年離異；同年第三度結婚，丈夫是著名香港導演兼金像級美術指導區丁平。毛舜筠與區丁平結婚時，張國榮更攜同唐鶴德以摯友身份出席。

雖然毛舜筠曾與張國榮短暫交往，但後來二人成為摯友，並於《家有囍事》中飾演一對歡喜冤家常騷與梁無雙。（《家有囍事》電影劇照）

與區丁平結婚後，二人育有兩名女兒，毛舜筠與女兒關係一直非常甜蜜，不時於社交媒體上分享一家四口的生活點滴，兩位女兒亦非常孝順母親，每逢節日亦會與父母一同慶祝，毛姐也不時上載與兩位女兒的合照，與圈中朋友、影迷分享家庭融洽的生活。