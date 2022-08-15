西部世界︱吳彥祖愛科幻片望裨益香港　「20年經驗學識執生」

由名導演基斯杜化路蘭（Christoper Nolan）胞弟Jonathan Nolan執導的科幻電視劇《西部世界》（West World）自2016年啟播，今年已開啟劇集第四季。曾經與胞兄聯合編劇《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）、《星際啟示錄》（Interstellar）等多部電影的Jonathan Nolan，創建了《西部世界》結合科幻與西部的幻想世界，以錯綜複雜的故事線講述人與人工智能之間暗流湧動的矛盾。劇集拍攝至第四季，除了進一步擴大科幻世界想象外，更囊括眾多位新加盟角色，當中包括香港觀眾極為熟悉的「ABC男神」吳彥祖。

《西部世界》由基斯杜化路蘭的胞弟Jonathan Nolan創建，融合西部與科幻元素打造而成。《西部世界》劇集海報。（imdb）

吳彥祖近年積極於美國發展演藝事業，除了參與《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）、《回憶潛行》（Reminiscence）等電影外，亦觸及過去較少參與的電視劇，參演並擔任《荒原》（Into the Badlands）的執行監製。吳彥祖就是次參與《西部世界》第四季接受《香港01》訪問，大談他對科幻題材作品的熱愛、拍攝美國影視作品的經驗以及希望回饋香港電影的心願。

《西部世界》第四季，有香港人熟悉的「ABC男神」吳彥祖加盟演出。《西部世界》劇照。（製作公司提供）

《西部世界》作為一部長篇電視劇，吳彥祖坦言自己過去拍電視劇的經驗比較少：「過去在香港、大陸拍攝電影的機會比較多，但二十多年拍電影的經驗一樣能夠應用。我們香港拍電影的速度非常快，許多時候需要『執生』。在美國拍電視劇，尤其是《西部世界》有些內容會變得很快，我接拍的時候只收到頭一兩集的劇本，第三至六集的劇本則一律未到演員的手上，有許多內容及劇情發展依然是未知之數。同時，他們可能一邊拍攝一邊修改劇本，到最後一刻才有定稿，所以由讀劇本到拍攝，可能只有一兩日，而香港的訓練則讓我見慣這種製作的速度，所以是次拍攝期間毫不緊張。」

吳彥祖指出，拍攝香港電影所鍛造的「執生」能力，對拍攝《西部世界》的益處極大。《西部世界》劇照。（製作公司提供）

吳彥祖學成後，一直集中於香港發展，在華語地區的知名度甚高，相反在成長地美國，認識吳彥祖、看過他演出作品的影視製作人，卻相對地少：「對很多人來說，我的『執生』能力非常令人意外，未必很多西方電影製作人認識我，但他們見我拍攝時經驗充足，便自然產生信任，因為過去二十多年拍攝電影的經驗對我的幫助非常大。」

吳彥祖在美國的知名度遠不及亞洲區，但美國的製作團隊見證過他的「執生」能力，便對他產生信任。《西部世界》劇照。（製作公司提供）

對吳彥祖而言，努力獲得知名度的時間已經過去，他現階段更集中追求自己演出的突破及興趣：「到了我這個年紀，我已經不太在乎我是否擁有知名度，我只希望能夠接拍自己想演繹的角色，是否具有挑戰性，會否與過去的作品重疊。我在乎作品能夠給予我的人生經驗，而非工作經驗，我希望拍攝的作品能夠成為我記憶中寶貴的一部分。因為拍戲耗費的時間非常巨大，我要享受這個故事、享受與這一個團隊的人相處，才會覺得整個過程能帶給我快樂。」

吳彥祖熱愛科幻題材的影視作品，現階段選擇劇本時，亦以興趣為主。《西部世界》劇照。（製作公司提供）

回到出生地美國、再次踏入影視製作的工業，吳彥祖指自己的熱誠與初心不變，亦驚喜發現電影跨語言、跨地域的魔力：「我的拍戲的心態一直沒有變，只是因為環境轉換下，我需要適應美國人拍攝的方法。但適應期也沒有預期一樣長，因為我發覺電影其實是一種國際語言，許多我在香港吸收的經驗也能夠套用到美國的電影製作中。」

吳彥祖表示，需要適應在美國拍攝的方法。《西部世界》劇照。（製作公司提供）

《西部世界》經過首三季的發展，已成為一部製作規模罕見的科幻電視劇，能夠參與其中，吳彥祖指自己每日亦抱着「偷師」的心情參與拍攝：「一個好像《West World》的大製作，牽涉極多人物角色、演員及龐大的製作團隊，如何能夠掌控一個極具規模的製作？我每日也在拍攝現場觀察，可能同時有十位編劇、幾位導演同步工作。而每一個場景的設置也非常浩大，觀察團隊如何管理、令每一個環節也清楚製作的進度及細節，當中的經驗我希望能夠與香港的製作團隊分享。」演藝事業於香港起步，吳彥祖亦毫不忘本，希望能夠將經驗帶回香港，為香港電影工業帶來裨益。

《西部世界》的製作非常龐大，參與其中的吳彥祖每日拍攝均抱有「偷師」的心態。《西部世界》劇照。（imdb）

對科幻題材的影視作品，吳彥祖表示自己一亦有極大的興趣：「其實我有試鏡《西部世界》的第一季，但沒有得到角色。」但他並未因此而放棄，更因為追看劇集而對科幻作品的熱愛與日俱增：「《西部世界》上映時，我非常愛看，因為我熱愛科幻片與科幻作品，但是香港、大陸也甚少機會可以開拍科幻片。所以我美國所接拍的科幻電視劇或電影，都因為一直未有機會在亞洲區參與同類的製作，所以才刻意地選擇。」

吳彥祖雖然第一次試鏡《西部世界》時，沒有得到角色，然而卻不減他對劇集的熱愛。《西部世界》劇照。（imdb）

除了經驗與熱情，吳彥祖亦善用他在美國電影業界的人脈爭取演出《西部世界》的機會，吳彥祖早於拍攝《回憶潛行》時認識Jonathan Nolan的妻子兼電影編劇Lisa Joy，而Lisa亦為《西部世界》的始創者之一，於是到第四季開拍前，受到Lisa邀請參演：「Lisa Joy是《West World》的編劇與監製，她也是一位ABC（American Born Chinese），與我不論在背景、人生經驗以及年齡也非常接近，令我覺得我好像與我的『妹妹』一起拍戲，感覺非常親切。我與Lisa早前亦於《回憶潛行》中合作過，一直希望再度合作。而《West World》第四季開拍前，我收到她的邀請，令我興奮不已，連劇本也沒有看便答應接拍角色。」

Lisa Joy（右）與Jonathan Nolan（左）夫婦共同創建了《西部世界》。（Getty Images）

對於在美國接拍不同的影視作品，吳彥祖亦有所要求：「我接拍前兩重要求，首先是要我想拍，其次就好像《American Born Chinese》一樣，能夠幫助提升我們亞洲人在美國的地位的作品。」