明日戰記｜視覺大師利志達繪海報 　手繪版古天樂劉青雲邊個最似

由古天樂擔任電影總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演以及張家輝友情客串，2022年度矚目華語科幻動作電影《明日戰記》，將於8月25日全港公映。日前舉行多場媒體優先場，席間更大派獨特的三角形海報，這張海報大有來頭，是由香港著名視覺大師利志達手繪。

海報由利志達手繪，更特別印製成三角型，極具珍藏價值。（官方圖片）

《明日戰記》作為充滿大量電腦特效，震撼感十足的科幻動作電影，對於華語影壇是一個非常創新的嘗試。而電影宣傳亦同樣跟上時代步伐不斷創新，繼早前推出「窮奇」3D電視外牆廣告，及找來樂高專業認證大師Andy Hung，以6萬塊樂高積木砌出一比一大小的動力重裝甲後，今次再邀得曾參與法國巴黎羅浮宮漫畫企劃的國際知名視覺藝術家利志達合作，以其著名的黑、白筆觸風格，為電影《明日戰記》人手繪製了三角形海報，氣勢十足。

國際知名視覺大師利志達，曾參與法國巴黎羅浮宮漫畫企劃。（官方相片）

海報成品連電影總監製亦大讚創新，亦對海報的三角外形嘖嘖稱奇，對此利志達笑言：「其實用三角形沒有特別原因，一心只想到這形狀很少很少人會用到作海報，不如就試試吧。」

泰來是古天樂角色，鄭重生則是劉青雲。（官方相片）

電影中的重要元素在海報中隨處可見，包括穿著動力重裝甲的部隊在大雨下從天而降進行任務，同樣在空中降落的還有窮奇及機械人；而被雨水刺激生長及攻擊性的潘朵拉亦張牙舞爪，旁邊還有伴隨而來的昆蟲人、基因子彈及佔據中路的刑天。

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隨了今次特別為《明日戰記》手繪海報外，利志達其與《明日戰記》早有淵源，在電影籌備階段，便獲導演吳炫輝邀請為電影繪製故事板（Storyboard），大家從中可以見到手繪版的古天樂、劉青雲、姜皓文等角色。