安芭赫德收天價獲邀拍四仔還債？　成人娛樂公司承諾劇本度身訂造

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司全球關注，最終女方大敗並需要向尊尼賠償1035萬美元（約8千萬港元）。早前有外媒爆出安芭因無法償還款項而賣掉沙漠豪宅，最近更有成人娛樂公司，想邀請她拍攝成人影片來還債。

安芭與尊尼談判破裂，正式宣布上訴。（視覺中國）

據外媒報道，成人娛樂公司「Zen Models」去信給安芭的律師Elaine Bredehoft，出天價邀請安芭拍攝成人電影望為她解困。消息指該成人娛樂公司出手闊綽，片酬足以全數賠償給尊尼，更額外為安芭向洛杉磯兒童醫院捐出100萬美元（約784萬港元）。

早前有外媒爆出安芭因無法償還款項而賣掉沙漠豪宅。（Getty Images）

據知該公司總裁Veronica Madarian甚至拍攝短片，宣稱要為「成人娛樂產業」的「男女平權議題」發聲，並聲稱會替安芭度身訂造一個擁抱自己性取向的角色及邀請曾獲獎的女導演來創作劇本。

消息傳出後，已有傳媒代為澄清指報道失實。另外，近日有化名Gia的安芭友人向傳媒爆料，自稱曾被安芭在酒吧內暴力對待。當時安芭懷疑Gia搭上男友馬斯克（Elon Musk）而「發爛渣」，捉住對方的頸強行拉走她，更用開瓶器割爛她的衣服。