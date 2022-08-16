阿媽有咗第二個｜羅永昌演姜濤爸捱摑 「打足十幾巴靠敷冰連戲」
電影《阿媽有咗第二個》上畫未夠四日，票房已大破千萬，走勢相當凌厲，連帶戲中演員的演出都獲大家高度關注及討論。其中飾演姜濤戲中爸爸，導演羅永昌就大獲好評，除了是戲中最大的感人位外，他被姜濤掌摑一幕更嚇親觀眾。
醉駕累及太太
羅永昌在《阿媽有咗第二個》飾演方晴（姜濤 飾）的爸爸，因為十年前醉酒駕駛發生意外，太太身故，不單令方睛失去母親，爸爸更因而入獄十年，令他要寄居於姑媽家中渡過自己青少年時期。
出獄後，方爸返到家姐屋企，方睛見到爸爸的出現，怒不可遏，掌摑了對方一巴，成為全片第一個爆發點，亦揭開方睛的身世。導演羅永昌接受《香港01》訪問，問到導演近年不時在劇集及電影客串，是否想轉型做演員，昌哥連番否認。「當然仍以導演工作為主啦，只是很多老友搵自己幫手，彭導想搵我試戲，未拍前都帶我跟姜濤見一見面。」
不介意痛介意不連戲
提到被摑一幕，昌哥笑言為拍出效果，都受了少少皮肉之苦。「大家見面時已試摑過一次，隨後到片場，大家溝通下，我講明冇得遷就借位，自己做導演拍戲都知冇得就，要硬食，只好盡量畀個信心姜濤去演，叫他不用怕。」
由於要拍攝多個角度，當日不止摑了一巴，最終拍了超過十巴。羅永昌︰「我一早知唔止幾巴，所以叫定劇組準備冰敷，這樣就不會腫可連戲。」演完該角色後，在首映當晚，昌哥已不停被姜糖大叫「方爸」並要求合照，突然間有粉絲認得自己，又有何感受？「好奇怪，但都開心，全賴導演導得好，她清楚講到想要甚麼。」
二人有相似之處
至於導演彭秀慧都力讚昌可專業。「如果這是一部三級片，他就是一入門口便除晒衫，問你想點拍的態度，任由你擺佈。他的演出令人動容，這麼少戲份已經完整了成條故事線，好深刻。」問題二人在樣貌上可有相似之處，令她想到找昌哥來演？彭秀慧︰「真係似呀，那份感覺好難形容出來，唯一可以講，我記得姜濤籍貫是上海，昌哥就正正有外省人的感覺，所以好合適。」