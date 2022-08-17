侏羅紀世界｜女主角Bryce曾呻片酬被篤大　基斯柏特暗中仗義出手

2015 年上映的《侏羅紀世界》系列（Jurassic World），7年間3集合共帶來39億美元（約303億港元）的票房收入，成績非常亮麗。正當大家以為演員們都同樣獲滿意薪酬時，原來女主角拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）曾經就片酬的差額有意見，最終更獲男主角基斯柏特（Chris Pratt）幫佢成功爭取同工同酬。

《侏羅紀世界：統治霸權》電影海報。（imdb）

電影「侏羅紀世界三部曲」自2015年開始上映，女星拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）是電影的女主角，他在今個星期一（15/8）接受《Insider》訪問時，談到 2018 年，有傳她拿了 200 萬美金（約1700萬港元）的片酬，遠遠不及同片男主角基斯柏特（Chris Pratt）的 800 萬（約6000萬港元）。

兩位在第一開始，已成為系列的關鍵人物。（《侏羅紀世界》劇照）

片酬跟個人吸金力有關聯，同工同酬當然不合理，但令拜絲黛麗侯活驚訝是：「我實際拿的片酬比報道的還要少很多，是非常多。」原來拜絲黛麗侯活在簽約時是2014年，「那時跟現在環境不一樣，個人事業處於相當大的劣勢，而當時更是一簽便需要簽下三部片約，所以是以當年片酬拍到最後一部。」

基斯柏特（Chris Pratt）因為《侏羅紀世界》系列及《銀河守護隊》，人氣急升。（劇照）

《侏羅紀世界》系列女主角Bryce Dallas Howard，拍完後的確聲名大噪，更接拍了《黑鏡》第三季。（劇照）

在要遵守合約精神下，酬勞方面很難調整，但當基斯柏特知道該消息後，立即替拜絲黛麗侯活爭取補償方案，「例如遊戲或是遊樂設施的版權費，他真的這樣跟我說：『你們什麼都不用做，我處理所有談判，我們一定要獲得同樣的酬勞。』」結果巨大的差額當然追不上，但可觀的補償已令拜絲黛麗侯活非常感動。「我真的很感激他這樣做，因為我從那些地方獲得的酬勞，遠比我在電影得到的多太多。」