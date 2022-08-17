羅拔迪尼路再參演意大利黑幫電影　一人分飾兩角上演「雙子」仇殺

荷里活殿堂級演員羅拔迪尼路（Robert De Niro）在近半世紀的演員生涯中，以參演名導演法蘭西斯哥普拉的《教父續集》（The Godfather：Part II）及馬田史高西斯（Martin Scorsese）的《盜亦有道》（Goodfellas）、《賭城風雲》（Casino）等多部意大利黑幫電影聞名。

羅拔迪尼路曾經參演多部意大利黑幫電影，包括哥普拉的《教父續集》。《教父續集》電影劇照。（imdb）

本身具有意大利血統的羅拔迪尼路，將參演意大利黑幫電影《Wise Guys》，更於電影中一人分飾兩位意大利黑幫頭目Vito Genovese及Frank Costello，為他生涯中首次於電影中飾演多於一位角色。

羅拔迪尼路長期與馬田史高西斯合作，包括具意大利黑幫故事背景的電影《賭城風雲》。《賭城風雲》電影劇照。（imdb）

電影《Wise Guys》將講述二十世紀中葉，意大利黑手黨於美國的鬥爭。其中一個黑幫家族的頭目Vito Genovese於1957年曾經嘗試策劃刺殺另一個黑幫家族的頭目Frank Costello，令他最後身受重傷，並打算退下火線。

羅拔迪尼路在《賭場風雲》中，與Joe Pesci（右）上演意大利黑幫的會內鬥爭。《賭城風雲》電影劇照。（imdb）

如羅拔迪尼路於電影中分飾兩位頭目，將上演與「自己」鬥智鬥力的仇殺橋段，火花或許比《賭城風雲》與Joe Pesci、《盜火線》（Heat）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）的經典對決效果更另類甚至更佳。

《盜火線》雖然並非意大利黑幫電影，然而羅拔迪尼路與阿爾柏仙奴劍弩拔張的經典對決，是電影史上罕見的銀幕敵對組合。《盜火線》電影劇照。（imdb）

電影將由《手足情未了》（Rain Man）的導演Barry Levinson執導，並由《盜亦有道》與史高西斯聯合編劇的Nicholas Pileggi負責編劇。