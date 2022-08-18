美劇大數據︱《扮工獵人》劇情簡單直接　靠血腥肉搏獲一致好評

自從Disney+加入了影視娛樂串流平台戰團，即時令Netflix地位受到威脅，上周Disney+公布了新一季財政報告，付費用戶已經超越Netflix成為龍頭。為了搶回收視，Netflix近期推出了不少吸引的作品，而原創吸血鬼動作喜劇《扮工獵人》（Day Shift）就一致獲得影迷好評，更登上全球點播排行榜的冠軍位置。

《扮工獵人》上架5日已登上全球排行榜的冠軍位置。（劇集海報）

Jamie Foxx在戲中飾演吸血鬼獵人。（《Day Shift》劇照）

電影劇情主要講述，表面上是清潔工的Bud（Jamie Foxx飾）其實是吸血鬼獵人，每天剿滅吸血鬼取走獠牙來換取高額賞金。可惜在一次任務中，竟然Bud殺了古老吸血鬼Audrey的家人後被追殺，更讓妻女陷入危機。而Bud就與好兄弟Big John（Snoop Dogg飾）及Seth（Dave Franco飾）展開一場人鬼終極大戰。

戲中有大量刺激的打鬥場面。（《Day Shift》劇照）

一眾飾演吸血鬼的演員每位都身懷絕技。（《Day Shift》劇照）

《扮工獵人》劇情直接簡單，透過對白來揭示了五大種類的吸血鬼及其特性，不需要太多內心戲，而動作戲才是主菜。電影由《殺神John Wick 2》導演J. J. Perry執導，戲中有大量血腥廝殺場面，每次與吸血鬼交手都是以刀槍進行埋身肉搏。與過去吸血鬼電影不同，今次武術指導特別為吸血鬼增強了戰鬥能力，在格鬥動作組合方面花了很多心思，亦加插了大量不同形式的斷頭死法，非常有新鮮感，亦回歸了《幽靈刺客》般的廝殺吸血鬼風格。

Jamie Foxx與Snoop Dogg非常合拍。（《Day Shift》劇照）

《扮工獵人》回歸了《幽靈刺客》的肉搏廝殺吸血鬼風格。（電影海報）

值得特別留意的是，非常給力的吸血鬼們。一眾飾演吸血鬼們的動作特技演員，都身懷絕技，有的飛簷走壁，有的施展軟骨功，絕對讓打鬥場面生色不少。另外，三位主角Jamie Foxx、Snoop Dogg及Dave Franco這個組合竟然起了意想不到的喜劇化學作用，完美地緩衝了緊張刺激的廝殺場面。總括而言，《扮工獵人》沒有劇情可言，但在格鬥廝殺肉搏方面落足心機，是一套適合放假在家煲的動作爽片。

大批網民非常期待Snoop Dogg在戲中的演出。（《Day Shift》劇照）

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