柬埔寨騙案︱《殺破狼II》禁錮人質賣器官　港泰警方臥底聯手營救

柬埔寨、緬典及泰國近年傳出有詐騙集團，利用高薪工作機會，利誘華人到當地工作，到埗後卻旋即被「賣豬仔」，威脅繳付高額贖金，或被迫進行網絡詐騙。亦有消息指，受害人會遭受暴力對待，甚至被摘取器官致死。

香港電影《殺破狼II》以。《殺破狼II》電影劇照。（imdb）

同類於落後國家被人口販賣集團綁架，或軍政府脅持的橋段，曾經不下一次被拍成電影，包括由2008年由史太龍（Sylvester Stallone）主演的電影《Rambo熱血回歸》（Rambo），講述一班教士及醫療團隊，於緬典義診期間被本地軍人脅持，需要由Rambo與僱傭兵團拯救。

《Rambo熱血回歸》裡，Rambo（右）為了拯救義診團體，與當地軍閥展開廝殺。《Rambo熱血回歸》電影劇照。（imdb）

而香港電影亦曾經拍攝過背景相近的作品，2015年電影《殺破狼II》，以東南亞人體器官販賣集團為主軸，講述古天樂飾演的商人洪文剛，表面上經營玩具貿易公司，背後卻在泰國一所監獄中操縱黑市器官市場。

《殺破狼II》亦是東南亞的禁錮、人口販賣與黑市器官買賣作為主題。《殺破狼II》電影劇照。（imdb）

電影中，器官販賣集團為了謀財，不惜使用許多殘暴的手法向孕婦下手，禁錮的人質亦包括婦女及小孩，亦利用罕有血型的骨髓操控病人的家屬，令武功身手高超的慈父阿猜（Tony Jaa飾演）也淪為獄警。由於器官販賣的利潤極高，集團亦請來張晉飾演的武功高手擔任獄長高晉，威逼、禁錮、虐待人質，並出手驅逐警方派來調查的臥底。

為了醫治女兒，身手高超的阿猜亦要淪為獄警。《殺破狼II》電影劇照。（imdb）

《殺破狼II》裡，為了營救人質，香港警方派出臥底陳志傑（吳京 飾）潛入監獄調查，臥底期間與阿猜發現監獄內不少秘密，亦為了正義而與集團主腦洪文剛及爪牙高晉展開大戰，最後邪不勝正，阿猜與志傑摧毀了器官販賣集團，並將阿猜病危的女兒救出。

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《殺破狼II》由中港合資拍攝，並由泰國動作巨星Tony Jaa、《殺破狼》原主演吳京、以及張晉、盧惠光等多位動作影星主演，電影有大量動作武打元素，亦揉合中國武術及泰拳武打風格。電影的動作指導李忠志，亦憑作品獲得第三十五屆香港電影金像獎最佳動作設計。