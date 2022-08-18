明日戰記‧專訪｜導演吳炫輝欣然接受負評：我相信我哋冇揀錯

香港史上首部科幻片《明日戰記》，投入了史無前例的人力物力，4.5億製作費、集合古天樂、劉青雲、劉嘉玲及張家輝等頂級卡士，加上本土製作的電腦特技，未上映已經話題性十足。

隨著電影率先在內地開畫，口碑與票房卻好像不似預期，導演吳炫輝接受《香港01》專訪時淡定回應：「我相信我哋冇揀錯」。



攝影：陳順禎



導演吳炫輝表示電影在2021年完成製作，接著遇上疫情，等待的一年間有煎熬的感覺。

「電影除了票房之外，還有一個理念」

香港觀眾除了關心《明日戰記》的劇情與特技，同時亦擔心4.5億製作費如何回本，擔心土炮科幻電影會否就只有一次機會，前所未有的票房壓力，吳炫輝以處之泰然的語氣回應：「壓力一定有，始終票房對一部電影來說很重要，但我跟監製都覺得，除了票房之外，都有它的一個理念，這部電影有個方向，究竟香港可否製作出科幻片呢？在以往是相對困難的，這部片想取得的除了在票房上，我們希望可以讓觀眾知道，在香港可以製作出科幻片，未來仲有好長的路，未來可能會有更多科幻片在香港發生，我們都寄望如此。」

背負著使命感去製作一部電影，受眾能否領會，似乎比票房更難掌握，而面對批評聲音，導演亦同樣看得開：「每個電影人聽到觀眾的意見，對未來再製作電影時有好大幫助，因為裡面一定有可取的元素，這部戲我們由設計時，已將它定位為一部動作科幻片，劇情上會比較直接，我相信我哋無揀錯」。

黑哥笑說戲中造型要戴假牙，有次放飯幾乎連牙帶飯吞落肚。

主要靠想像

作為香港首部科幻大製作，台前幕後都要面對不熟悉的挑戰，戲中飾演軍人的「黑哥」姜皓文表示拍攝時要多點想像力：「之前都有類似演出經驗，但沒有那麼多，還好劇組同導演安排了動畫，讓我們知道那場戲要怎樣拍攝，例如在公路上駕駛時，怪物會如何出現、程序是怎樣，有了這個概念會舒服一點，但主要都靠自己想像，是一個好新的體驗」。

而導演就話難在前期的設計部份：「我覺得最難係開頭只有文字的時候，如何將文字轉化成一個世界觀、演員所穿的裝甲，所有關於科幻的元素，這一個部份要同劇本互相配合，是非常之難嘅部份」

導演指古仔事事親力親為。

癲、狂

導演透露早在2008年已跟古天樂開始談起要拍一部科幻片，當時他以為對方只是「隨口講吓」，豈料數年後古天樂就突然對他說：『喂！要搞啦！嚟啦！』，由「隨口講吓」到落手落腳做，導演說古仔從來到方向清晰：「他說：『我哋要拍一部屬於自己嘅（科幻片）』，這是很謹慎凡決定，因為他很清晰知道我們要做屬於自己的科幻元素，過程中我們的溝通很緊密，一起去搜集資料、去挑選，決定做哪一種效果，每一個細節他都參與很多。」

用兩個字去形容古天樂，導演說是癲與狂：「他是一個工作狂，突然半夜三點鐘打電話給我：『喂！我諗到啲嘢！』，一定好鍾意、好投入才能夠做到」。多年來跟古仔拍住上的黑哥就心存感激：「古生永遠都好照顧我，每次跟他合作拍戲，他都會關心我各方面的事情，劇本上、演技上，提點我好多。」

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姜皓文Credit

Hair: Jove Shek 石匡竣

Make-up: Herry Lai Ming

Wardrobe: Bespoked by Ian Chang