專訪《烈火少女》梁雍婷為演員夢離家出走　森美：更關心女兒夢想

第六屆香港兒童國際電影節開幕電影《烈火少女》（Fireheart）已經上映，動畫電影由加拿大及法國的製作團隊聯手打造，並由香港演員森美、梁雍婷及岑珈其聲演三位主角。

森美、梁雍婷與岑珈其一同為動畫電影《烈火少女》進行配音。（葉志明 攝）

電影改編自1930年代紐約首位女消防員勇敢追逐夢想的故事，並透過當中許多「蝦碌」的經歷，與同為消防員父親漸漸互相了解。電影鼓勵兒童突破框架追尋自己的夢想，亦訴說了親情的可貴。

動畫電影《烈火少女》由森美、梁雍婷及岑珈其進行廣東話配音。（《烈火少女》電影海報）

為三位主角配音的森美、梁雍婷及岑珈其早前接受《香港01》專訪，分享為動畫電影配音的經驗以及電影為親子帶來的啟迪。作為資深電台工作者及演員，森美對是次為《烈火少女》配音感觸良多：「就電影的吸引力而言，《烈火少女》的故事意識，比過去的動畫電影更強烈，以前的動畫比較簡單，現在故事意義會更深層次。我一邊錄音，一邊有許多反省，作為父親如何與自己的兒女相處溝通，故事情節感動的同事，又為觀眾帶來快樂。」

森美曾為多部動畫電影進行配音，然而對《烈火少女》的反思與感受猶其深切。（葉志明 攝）

森美曾經聲演不少動畫作品，對《烈火少女》的製作特色頗為欣賞：「電影由法國創作團隊製作，我也曾經為一套法國動畫配音，令我發覺歐洲的作品與美國典型的作品不同，畫面裡有一種浪漫的氣氛，那一種美感令觀眾會有幻想。」

梁雍婷與森美分別為祖芝亞（右）與父親配音。（《烈火少女》電影劇照）

《烈火少女》的故事圍繞一對父女對追逐消防員夢想的觀感分歧，亦令森美聯想到與女兒的關係：「為這部動畫電影配音時，令我聯想到我女兒的夢想。早前發生了一件事，令我感受甚深，當時與女兒談及她的夢想，我不希望她的夢想受到我或其他人的想法而改變，傾談的過程中，女兒突然開始哭，因為父親會問她的夢想是甚麼。或許她哭的原因在於仍然未清楚自己的夢想，這個原因令我非常心痛，因為我作為父親，會希望自己的女兒知道自己的目標與夢想，希望她在追逐夢想途中得到快樂。」

森美表示希望女兒能夠尋找到夢想，並在追逐過程中得到快樂。（葉志明 攝）

對女兒的夢想，森美持非常開明的態度：「我希望她可以像《烈火少女》的女主角一樣，找到自己的夢想並努力進發。因為女兒十分熱愛音樂，她擅長的樂器非常多，亦喜歡聽歌唱歌，於是我會鼓勵她研讀音樂，但又怕為她構成壓力，令我作為父親感到非常爭扎，亦因為這部電影，令我更關心女兒的夢想。」

祖芝亞希望能夠繼承父親作為消防員的工作，然而遭到父親的反對。（《烈火少女》電影劇照）

電影的主角祖芝亞夢想繼承父業，成為一位消防員，卻因為父親的反對而無法實現，唯有女扮男裝混入消防隊伍。對於家長過度保護子女，子女同為高材生的森美，表示自己採取了非一般的做法：「我認為父母不應該過度保護兒女，我的兒子讀書好並不因為我，我們沒有教導他讀書，反而靠他自己努力。香港父母太緊張兒女的學業成績，過度擔心兒女無法成功，卻因為他們的教導與循循善誘，反而令兒女失去自主，兒女不懂得自主是一件最棘手的事。」

森美的一對子女均為高材生，然而他指出子女的成功並不因為他的大力栽培與教導，反倒由子女自發學習與努力追求。（葉志明 攝）

森美繼而以長子為例：「在兒子到英國留學前，他在香港的學業成績一直比較普通，只僅僅能夠合格，留學後在會考考獲十一科A*，A Level考試亦考獲四科A*，成為雙料狀元。事實證明兒子能夠好好讀書，與父母完全無關，所以我希望所有父母都能夠給予子女一定的自主性，找到自己的目標然後自發地努力。」

岑珈其於去年初晉身為新手爸爸。（葉志明 攝）

對於去年成為新手爸爸的岑珈其而言，為《烈火少女》配音，亦令他反思自己作為父親的終身角色：「現在我終於明白甚麼叫『養兒一百歲，長憂九十九』，兒子雖然只有一歲半，但我已經開始擔心他的未來。於是自己拼搏工作，希望能夠為兒子提供充裕的資源，滿足他發展的需要。」難得與資深爸爸森美合作，岑珈其亦趁機會向前輩取經：「早前跟森美於工作期間談及「湊仔經」，勸我要享受兒女成長的時光，適當的時候要會放手，讓兒女作出嘗試。」

岑珈其難得與森美合作，亦向對方討教「湊仔經」。（葉志明 攝）

家長對子女必然具有深厚的期望，並悉心栽培，岑珈其對於兒子的期許，並不侷限於跟隨自己的步伐：「我暫時不會因為自己作為演員，而希望兒子跟隨我的步伐，我反而會該他自己選擇有興趣的路向，能夠健康又開心地成長，這是我與太太最大的心願。」而岑珈其對栽培兒子的方向，與太太有所共識：「我太太是一位跆拳道教練，我自己亦有學跆拳道，我打算讓他接觸，如果他並不享受，我也不會強迫他。不會因為媽媽作為教練，便要求兒子最低限度要成為港隊一員！」

岑珈其指自己並不打算大力鼓吹兒子繼承自己演員的夢想，亦不會強迫兒子練習跆拳道。（葉志明 攝）

第一次為動畫電影配音，梁雍婷需要同時為《烈火少女》的「祖芝亞」與「阿祖」雙重身分進行配音，創造兩把質感、聲調不同的聲線，她自言：「感謝電影的監製與導演，他們與我進行了不少練習，尋找我在動畫中角色的兩種聲音。在配音前，我的認知或許與動畫的要求有一段距離，他們便為我調較高低音的運用，讓我有充足的時間摸索。雖然我有演戲的經驗，但我認為配音與演戲在情緒的投射上，會有一定的差距。」

梁雍婷首次為動畫電影配音，便需要為角色模造兩種聲線，幸得監製與導演耐性指引，讓她有足夠時間練習與摸索。（葉志明 攝）

雖然配音的工作需要分開進行，令梁雍婷與岑珈其無法直接向經驗老到的森美取經，但森美指出：「由演員負責為動畫配音，與我這一類主要運用聲音工作背景出身的工作者，有不少分別。由我入行開始便依靠聲音『搵食』，我發現我本身偏好演員的配音，演員的配音效果較為自然，電台出身的人說話較字正腔圓，咬字需要非常準確，我們配音的效果較生硬，不太生動及生活化。外國流行的做法，是先由演員配音，再由動畫角色的口型進行配合，所以效果較為自然。而外語的語調亦較廣東話誇張，變相令廣東話配音員需要更誇張地演繹。所以我傾向喜歡演員的配音效果，因為相對較為自然。」

森美指自己較喜歡演員為動畫配音的效果。（葉志明 攝）

岑珈其早前曾經聲演另一部動畫電影，漸漸累積到作為配音演員的心得：「第二次接觸配音的工作，為人物配音更加是第一次，上一次是為動物角色配音，其實兩次配音我都以演戲的方式看待，我在配音時與角色一起演同一場戲，令我能夠理解、再用聲音記錄我的演出。不論拍電影、劇集、舞台或配音，其實我也用一貫的方式進行表演。」

岑珈其早前亦曾為另一部動畫電影配音，然而為人物角色配音則為第一次。（葉志明 攝）

祖芝亞與「縱火狂徒」兩位角色在相同的社會背景下，面對相同的困迫，二人卻作出截然不同的選擇，祖芝亞勇於面對、嘗試證明自己、希望帶來改變；「縱火狂徒」選擇報復、報復所有否定自己的人。對梁雍婷而言，《烈火少女》的獨特之處，在於觀眾從中得到的反思空間：「我未必會形容『縱火狂徒』為一位奸角，她不過用另一個方法達到自己的目標。這部電影的獨特之處，在於沒有代替兒童觀眾進行道德批判，『縱火狂徒』的行為被認為是一場屬於他個人的表演，從而讓兒童自行判斷兩者之間的分別，得到自主式的判斷。」

梁雍婷指《烈火少女》的獨特之處在於沒有為角色進行道德批判。（葉志明 攝）

對梁雍婷而言，祖芝亞彷彿是少年時代的自己：「我從小有自己的夢想，並努力為夢想拼搏。電影帶出了一重意義，祖芝亞認為作為消防員，便應該去衝、非常急進，但她的父親卻教會她作為消防員需要『步步為營』，踏出每一步前也要思考、沉着氣、冷靜地做每一個決定，才能夠成為一位成功的消防員，對我而言，做人也一樣。」

梁雍婷曾經因為追尋演員夢與父親爭執，甚至離家出走。（葉志明 攝）

夢想成為一名演員，梁雍婷在成長的過程中亦遇到不少阻力：「我曾經聽過不少『做咩要讀演戲呢？又搵唔到錢、浪費咁多年供書教學』一類的聲音，而當時的我選擇了離家出走！父親當時非常失落，但妹妹卻非常支持我，反駁父親的看法。雖然我離家出走也只維持了四個小時，天亮後便回到家中，但這件事令父親明白到我對成為演員的堅持與認真程度，我亦提出由自己兼職工作供養自己追尋演員的道路，以證明自己的決心。直到今天，父親仍然支持我的演出，經常會入場欣賞我的作品。」

岑珈其最後感嘆地指出親子之間的溝通實在非常重要。（葉志明 攝）

知道梁雍婷的經歷後，岑珈其感嘆地指出：「正如電影帶出的訊息一樣，親子之間的溝通非常重要。如果有足夠的溝通，雙方便會明白到對方的觀點，正如祖芝亞的父親不希望女兒到火場中冒險，而父親亦會明白祖芝亞對成為消防員的認真程度。」